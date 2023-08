Tiến hành kiểm tra bất ngờ một quán cà phê chòi trên địa bàn thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an bắt quả tang hai nhân viên nữ đang bán dâm cho khách.

Ngày 8/9, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc và Công an thị trấn Gia Ray tiến hành kiểm tra quán cà phê chòi tại khu phố 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã bắt quả hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong chòi. Chủ quán cà phê này là Nguyễn Văn Thật (SN 1988, trú ấp Lu, Tân Nghĩa, Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Hai nữ nhân viên cà phê chòi bán dâm hơn 350 lần/tháng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, Thật thuê 2 nhân viên là Lê Thị Th. (SN 1989, trú Nâm Nung, Krông Nô, Đắk Nông) và Phạm Thu Ng. (SN 1986, trú Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội).

Khi khách đến uống cà phê có nhu cầu mua dâm, Th. và Ng. sẽ "chiều khách" với giá 320.000 đồng/lượt. Mỗi lần bán dâm, 2 nữ nhân viên phải trả cho Thật 170.000 đồng, giữ lại cho bản thân 150.000 đồng.

Cuối mỗi tháng, Thật sẽ thống kê số lần bán dâm của nhân viên và trả cho họ 30.000 đồng/lần. Qua kiểm tra sổ sách ghi chép, trong tháng 8/2020, Th. và Ng. đã bán dâm hơn 350 lần.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

