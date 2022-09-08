Xe khách giường nằm bất ngờ đảo hướng lái, lao xuống con kênh đang thi công xây lắp trong lúc đang vận hành trên Quốc lộ 1A ở phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.
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Theo thông tin từ Zing, vào sáng 8/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách lao xuống kênh đang thi công trên quốc lộ 1, khiến 5 hành khách bị thương.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 0h30 rạng sáng ngày 8/9, xe khách 40 giường nằm mang BKS 51B-326.22 do tài xế Lê Anh Tú (SN 1983, trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 1542+935, 9m quốc lộ 1, đoạn qua thôn Gò Sạn, Bắc Phong, Thuận Bắc, xe bất ngờ lao xuống kênh Bắc đang thi công.
Thông tin trên báo Người Lao Động cũng nói thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không chú ý quan sát đã để xe khách lao xuống kênh mương đang thi công.
Theo đó, thời điểm tai nạn đang là đêm khuya, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Vụ tai nạn làm ít nhất 5 người bị thương nặng, trong đó có 2 trường hợp bị thương rất nặng. Riêng lái xe Lê Anh Tú bị chấn thương nặng do dập gan đã được vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu bằng phẫu thuật. Tại hiện trường, phần đầu ca bin xe khách móp méo, biến dạng, một số linh kiện vỡ nát.
Đến sáng ngày cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa, ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận và huyện Thuận Bắc đã hỗ trợ 3 - 5 triệu đông cho người bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.