Tại hiện trường, không có vết phanh theo hướng xe khách di chuyển. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thẳng, đèn đường sáng, tầm nhìn không bị che khuất.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 19/7, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An có thông tin sơ bộ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai giữa xe khách và xe bồn làm 18 người thương vong vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe của xe khách ngủ gật nên đã đâm tự do vào xe bồn dừng đỗ phía trước.

Tại hiện trường, không có vết phanh theo hướng xe khách di chuyển. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thẳng, đèn đường sáng, tầm nhìn không bị che khuất. Còn đối với xe bồn, cơ quan chức năng xác định đã dừng đỗ đúng quy định (đỗ sát lề bên phải), có bật đèn cảnh báo, có đặt vật cảnh báo phía đuôi xe. Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 18 người thương vong: Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Vụ tai nạn làm tài xế xe khách tử vong tại chỗ, 17 hành khách trên xe bị thương và xây xước. Hiện tại có 4 hành khách đang được điều trị tại bệnh viện. Những người khác sau khi được kiểm tra sức khỏe đã được các y bác sĩ cho về nhà.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã Hoàng Mai, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng cảnh sát giao thông Nghệ An đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các hành khách đến bệnh viện. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan tập trung điều tra nguyên nhân, giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: báo Người Lao động Theo thông tin ban đầu của báo Người Lao Động, vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 19/7, xe khách mang biển kiểm soát 29B-606.79 chạy trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Vinh, khi đi đến địa phận phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ tông vào xe bồn mang biển kiểm soát 37C-105.11, chở xi măng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách có 19 hành khách và 1 lái xe. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin, nhiều hành khách trên xe bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Đến chiều 19/7, các nạn nhân bị thương nhẹ sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, sơ cấp cứu đã xuất viện về nhà theo dõi sức khỏe. Hiện còn 4 nạn nhân bị thương nặng đang được tích cực điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

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