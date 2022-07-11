Gây tai nạn cho xe máy, nữ tài xế say xỉn 'vụt ga' bỏ chạy khỏi hiện trường

Xã hội 11/07/2022 13:59

Sau khi va chạm với xe máy, bà L. không dừng lại hiện trường mà tăng ga bỏ chạy dù bánh trước của ô tô đã bị nổ.

Ngày 11/7, trên mạng xã hội Facebook xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại giây phút người dân truy đuổi xe ô tô bị bể bánh do một phụ nữ điều khiển nhưng vẫn cố chạy trên đường. Đáng nói, chiếc ô tô này được cho là có liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tin tức/TTXVN đưa tin, đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hớn Quản xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn vào chiều 10/7 và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 10/7, anh Đ.L (33 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Khi đến đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi, xe của anh Đ.L bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô 93A-317.49 do N.T.M.L (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng, anh Đ.L bị thương nhẹ.

Gây tai nạn cho xe máy, nữ tài xế say xỉn 'vụt ga' bỏ chạy khỏi hiện trường - Ảnh 1
Người dân truy đuổi, chắn cây gỗ trước xe nữ tài xế - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Zingnews, đáng nói, sau va chạm, bà L. không ở lại hiện trường mà tiếp tục lái xe bỏ đi dù bánh trước đã bể. Lúc này người dân chứng kiến vụ việc đã truy đuổi, chặn tài xế lại nhưng không được.

Nhận tin báo, Đội CSGT Công an huyện Hớn Quản đã báo các lực lượng phối hợp chốt chặn. Khi nữ tài xế này đi trên quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, thì bị thì bị lực lượng chức năng chặn bắt.

Kiểm tra tại chỗ, bà L. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Hớn Quản cho biết đang hoàn tất thủ tục để xử lý nữ tài xế theo quy định.

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