Nhận được hung tin vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quảng Bình, người dân xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà ai nấy đều không khỏi bàng hoàng thương xót.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người đưa tin, vào đêm ngày 4/7, đoàn xe y tế chở 3 người gặp tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình đã về đến nhà của ông Nguyễn Hùng C. (53 tuổi) ở thôn Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chính quyền cùng hàng trăm người dân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thương tâm đau buồn đưa thi thể về quê để lo hậu sự. Khi chiếc ô tô chở quan tài đầu tiên về đến cổng chính, người thân của các nạn nhân đang ngồi đồng loạt bật dậy chạy ra. Khi nhìn 3 cỗ quan tài của bố mẹ và cô con gái được đặt ngay ngắn cạnh nhau, tiếng khóc thảm thiết vang lên khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Nhiều người không kìm được cảm xúc òa khóc, gọi tên người thân tạo nên không khí tang thương bao trùm.

Hàng trăm người dân và thân nhân đón 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Báo Người đưa tin Người dân giúp gia đình các nạn nhân làm rạp tổ chức mai táng - Ảnh: Báo Người đưa tin Gia đình ông Nguyễn Hùng C. và bà Trần Thị L. là những người hiền lành, chất phác. Họ kết hôn và sinh được 5 người con. Trong chuyến xe định mệnh ấy có cả hai vợ chồng cùng cô con gái thứ 2 và cậu con trai út. Gia đình ông C. quê ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã chuyển về sống tại thôn Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà khá lâu. Từ chiều tối đã có hàng trăm người dân, họ hàng đã có mặt tại gia đình các nạn nhân để động viên, an ủi người thân. Bà con còn túc trực rất đông tại gia đình để đón thi thể các nạn nhân, phụ giúp gia đình lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị H. (em gái ông C.) nước mắt lưng tròng cho biết, trước đó một ngày, một số người trong gia đình vào Thừa Thiên Huế để đi công chuyện, đến trưa ngày 4/7 thì xảy ra tai nạn.

Chị Nguyễn Thị M. (người thân nạn nhân) nói trong nước mắt: “Khi nghe tin chiếc xe gặp nạn tôi không tin sự việc lại xảy ra đau lòng đến vậy. Đau xót hơn khi cháu V.A, chỉ một ngày nữa thôi là phía gia đình nhà trai đến làm lễ dạm ngõ, vậy mà cháu tôi lại ra đi mãi mãi. Giờ cầu mong sao bé Phước an sẽ tai qua nạn khỏi”. Người thân cho biết, hai nạn nhân gồm ông Nguyễn Huy H. và em Nguyễn Hồng Phước A. đang được điều trị tại bệnh viện. Phước A. bị gãy 2 xương cẳng chân và vết thương ở đầu, hiện đang ổn định. Trường hợp ông H. bị vỡ lách hiện đang được điều trị tích cực. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, dẫn tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 12 giờ trưa 4/7, anh Võ Văn Khương (42 tuổi), trú ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 76C-060.49 kéo theo rơ mooc 76R-002.09 di chuyển hướng Bắc - Nam trên đường tránh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Khi đến địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xe đầu kéo va chạm với xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 38A- 144.35 do ông Nguyễn Hồng C. (53 tuổi), thôn Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại. Trên xe 7 chỗ chở theo 4 người, đều trú tại Hà Tĩnh, gồm bà Trần Thị L. (49 tuổi); Nguyễn Thị Vân A. (23 tuổi); ông Nguyễn Huy H. (53 tuổi) và Nguyễn Hồng Phước A. (15 tuổi) cùng trú tại huyện lộc Hà (Hà Tĩnh). Cú tông trực diện đã khiến ông C. và bà L. tử vong tại chỗ. Đến 15 giờ cùng ngày, nạn nhân thứ 3 là Nguyễn Thị Vân A. cũng đã tử vong. Cả 3 nạn nhân tử nạn là người trong một gia đình, gồm bố mẹ và con gái. Hai người bị thương nặng đang điều trị gồm cháu Phước A. là con trai út của gia đình ông C. và ông H. là người thông gia. Nguyên nhân ban đầu xác định ông Nguyễn Hồng C. điều khiển ô tô 7 chỗ BS 38A - 144.35 không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra tai nạn. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã nhận định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

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