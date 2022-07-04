Tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong: Xe biến dạng, hư hại nặng, hiện trường gây ám ảnh

Xã hội 04/07/2022 15:12

Vụ tai nạn khiến 1 người bị mắc kẹt trong khoang lái tử vong, một nạn nhân khác trong xe con văng ra khỏi xe tử vong. 3 người khác trên xe con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Người Lao Động, khoảng 12 giờ 15 ngày 4/7, tại Km 685+500 trên tuyến đường Quốc lộ 1 - đoạn đường tránh lũ đi qua địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ít nhất 5 người thương vong.

Tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong: Xe biến dạng, hư hại nặng, hiện trường gây ám ảnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Người Lao Động

Thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu KIA biển số Hà Tĩnh: 38A-144.35 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ tông trực diện vào xe tải mang BKS: 76C-060.49 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả, tài xế xe con tử vong và bị mắc kẹt trong khoang lái, một nạn nhân khác trong xe con văng ra khỏi xe tử vong. 3 người khác trên xe con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong: Xe biến dạng, hư hại nặng, hiện trường gây ám ảnh - Ảnh 2
Tài xế tử vong trong tình trạng dính chặt trong khoang lái - Ảnh: Người Lao Động

Theo Tiền Phong, tại hiện trường, phần đầu phía trái (bên lái) của hai xe bị biến dạng nặng, xe con hư hại nặng nề. Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân.

Tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong: Xe biến dạng, hư hại nặng, hiện trường gây ám ảnh - Ảnh 3
Xe đầu kéo bị đâm hỏng mạn trái - Ảnh: Tiền Phong
Tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong: Xe biến dạng, hư hại nặng, hiện trường gây ám ảnh - Ảnh 4
Xe con nát bét phần đầu xe - Ảnh: Tiền Phong

Cho đến thời điểm này (13h15) lực lượng cứu hộ đang tìm cách để đưa tài xế xe con ra khỏi xe. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn

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