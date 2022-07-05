Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong

Xã hội 05/07/2022 13:45

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã nhận định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình vừa có báo cáo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vào trưa 4/7 khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đã xác định được nguyên nhân ban đầu, ông N.H.C. (53 tuổi, trú xã Thạch Kim, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 38A - 144.35 không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra tai nạn.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong - Ảnh 1
Chiếc xe con nát bét sau tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, dẫn tin từ Báo Người Lao Động, vào khoảng 12 giờ 15 ngày 4/7, tại Km 685+500 trên tuyến đường Quốc lộ 1 - đoạn đường tránh lũ đi qua địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ít nhất 5 người thương vong.

Thời điểm trên, xe ô tô do ông N.H.C đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ tông trực diện vào xe tải mang BKS: 76C-060.49 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong - Ảnh 2
Xe đầu kéo cũng hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Lao Động

Hậu quả, tài xế xe con tử vong và bị mắc kẹt trong khoang lái, một nạn nhân khác trong xe con văng ra khỏi xe tử vong. 3 người khác trên xe con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Đến chiều tối cùng ngày, N.T.V.A (22 tuổi, con của ông C. và bà L.) tử vong tại bệnh viện. Sau khi điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, hai nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn là N.H.H. (53 tuổi) và N.H.P.A. (15 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh), đã chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế vào tối 4/7.

Tại hiện trường, vụ va chạm cực mạnh đã khiến 2 xe bị hất văng 2 bên đường. Phần đầu của xe tải và xe con bị biến dạng, hư hỏng nặng nề.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình: Có thêm một nạn nhân tử vong

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình: Có thêm một nạn nhân tử vong

Chiều 4/7, ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới cho biết, có một trong tổng số 3 nạn nhân của vụ tai nạn ở huyện Lệ Thủy vào trưa nay (4/7) đã tử vong trên đường đến bệnh viện và 2 nạn nhân còn lại đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện chăm sóc đặc biệt.

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