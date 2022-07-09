Quảng Ninh: Người lái xe máy gây tai nạn khiến 4 người thương vong, có 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi

Xã hội 09/07/2022 09:41

Người đàn ông đi xe máy SH đã dâm vào nhóm trẻ đi cùng chiều tại phường Bình Ngọc, Móng Cái (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào sáng 9/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận vào khoảng 19 giờ 10 ngày 8/7, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé 8 tháng tuổi.

Công an thành phố Móng Cái cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Km7+800, đường Ngọc Sơn (tỉnh lộ 335) thuộc khu 4, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.

Quảng Ninh: Người lái xe máy gây tai nạn khiến 4 người thương vong, có 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Vào thời điểm trên xe môtô nhãn hiệu SH, mang biển kiểm soát 14 B1-078.05 do Nguyễn Văn Cung (sinh năm 1985 trú tại khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái) điều khiển đi một mình theo hướng từ Mũi Ngọc về trung tâm thành phố Móng Cái đã va chạm với các cháu Đ.T.T (sinh năm 2007) và cháu N.H.T (sinh năm 2012), đang đi bộ đẩy xe trẻ em.

Trên xe trẻ em có cháu H.T.H (sinh năm 2021), đều trú tại khu 4, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Các cháu đi phía bên phải đường cùng chiều, phía trước xe do Cung điều khiển.

Quảng Ninh: Người lái xe máy gây tai nạn khiến 4 người thương vong, có 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại phường Bình Ngọc, Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Sau cú va chạm mạnh, người điều khiển xe máy và cháu H.T.H đã tử vong; Còn cháu Đ.T.T bị gãy chân, đang được theo dõi triệu chứng chấn thương sọ não, hiện cháu đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh; còn cháu N.H.T bị xây xước, cũng đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Dẫn tin từ báo An toàn giao thông, theo Công an thành phố Móng Cái, xác định nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn là do Nguyễn Văn Cung điều khiển xe môtô khi vừa sử dụng rượu bia, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào 3 cháu bé trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

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