Chị NTL mới thuê nhà ở xã Phú Lộc được vài hôm thì hôm nay, Cảnh tìm đến để nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Trong lúc tranh cãi, Cảnh đã sát hại vợ. Đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng được chính quyền địa phương nhận định là do xích mích, mâu thuẫn ghen tuông chuyện tình cảm.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Báo VOV cũng từng chia sẻ vụ việc đau lòng. Theo đó, ngày 20/2, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1974, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận nghi ngờ vợ là bà N.T.U.T. (SN 1975) có quan hệ với người đàn ông khác nên dẫn đến ghen tuông. Cường đã dùng dao cắt cổ nạn nhân trong khu vực nhà bếp.

Gây án xong, Cường bỏ trốn. Nạn nhân được người thân phát hiện đã tử vong với vết đứt sâu ở vùng cổ.

Ghen tuông, chồng gi ết vợ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Báo Tuổi Trẻ cũng từng cho hay 1 vụ việc đau lòng, do ghen tuông, nghi vợ ngoại tình, người đàn ông 48 tuổi rủ vợ đi uống nước, rồi ra tay sát hại trên đường đi.

Theo đó, ngày 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại vợ vì ghen tuông.

Theo lời khai của Dũng, do nghi ngờ vợ mình là bà Lê Thị Cẩm (41 tuổi) ngoại tình với người đàn ông khác nên Dũng lên kế hoạch giết vợ.

Trưa 12-12, Dũng thủ sẵn dao Thái Lan trong người rồi rủ vợ đi uống nước.

Bà Cẩm không nghi ngờ gì và lấy xe máy chở Dũng chạy trên quốc lộ 91 tìm quán nước để uống. Khi đến tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà Cẩm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hành vi của Dũng được camera an ninh tại khu vực ghi lại. Người dân đã đăng đoạn clip này lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu, bà Cẩm đã chết trên đường đến bệnh viện. Dũng bị người dân bắt giữ giao cho công an.