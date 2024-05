Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, anh N.T.H (TP.Long Xuyên, An Giang) vốn có cuộc sống an yên như bao người miền Tây khác. Anh làm nghề nuôi cá tra với hi vọng có thể thúc đẩy ngành thuỷ hải sản ở địa phương phát triển mạnh. Hơn cả, anh luôn mong muốn công việc thuận buồm xuôi gió để gia đình có của ăn của để.

Nhưng người tính không bằng trời tính, năm 2003, gia đình anh H đã trắng tay do thua lỗ nặng với nghề nuôi cá tra. Thậm chí anh còn “gánh” số nợ lớn do vay ngân hàng làm ăn. Anh rơi vào bế tắc, không biết phải xoay đâu đủ tiền để trả cả lãi lẫn nợ gốc. Vì rơi vào bước đường cùng nên anh H. tìm mọi cách để thay đổi số phận. Hôm đó, anh H. mua 5 tờ vé số với hi vọng cả 5 trúng độc đắc để có tiền tỷ trả nợ cũng như khởi nghiệp, xây dựng lại tất cả. Ngờ đâu, nguyện ước của anh H. thành hiện thực. 5 tờ vé số mà anh mua đã trúng độc đắc tất cả, mỗi tờ trị giá 1.5 tỷ đồng.