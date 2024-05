Cẩn thận: Phát tán clip/ảnh nhạy cảm có thể bị xử phạt lên đến 20 triệu đồng

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Việc đăng tải clip nhạy cảm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trái với thuần phong mỹ tục, gieo rắc lối sống trụy lạc, hưởng thụ thì đây cũng là những hành vi vi phạm pháp luật, và người thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị xử lý hình sự.

Điều 32, Điều 34 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Đưa hình người khác lên mạng, phải cẩn trọng. Ảnh: Internet

Người bị hại có quyền yêu cầu bù đắp tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, mức yêu cầu này do các bên thỏa thuận nhưng không quá 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định theo Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015. Nếu hành vi được xác định là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội "Làm nhục người khác" như sau:

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Pháp luật đã quy định đi kèm các chế tài, là công dân cần phải tìm hiểu và tuân thủ để phân định ranh giới của chuyện "nói cho vui" và "ảnh hưởng tiêu cực" với người khác, cộng đồng. Ảnh: Internet

Ông Lê Nghiêm (nguyên cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và truyền thông) từng chia sẻ với Tuổi Trẻ, ngoài quy định luật pháp để xử lý, điều chỉnh những hành vi sai trái, cần quan tâm xây dựng văn minh trên mạng xã hội. Để điều chỉnh hành vi mà từ lâu đã trở thành thói quen của hàng chục triệu người trên mạng, ngoài công cụ pháp luật còn phải quan tâm tới giáo dục văn hóa, đạo đức, hướng dẫn những kỹ năng cho người tham gia mạng xã hội. Ví dụ như kỹ năng kiểm chứng thông tin để nhận biết tin thật, giả rất cần phải được xây dựng ở người Việt bởi chúng ta quen tư duy cảm tính, cả tin, tư duy phản biện yếu, thiếu tỉnh táo, lý tính như người phương Tây.

Anh Vũ Ngọc Khải (biên đạo - diễn viên múa, giám đốc nghệ thuật) chia sẻ thêm trên Tuổi Trẻ cho biết: "Tôi nhận thấy việc tuân thủ những nguyên tắc về chia sẻ thông tin ở mức độ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, tôn trọng bản quyền tác giả là cần thiết. Thế giới càng phẳng chỉ bằng một cú click chuột thì con người càng phải đề cao sự cảnh giác trước vấn đề bảo mật thông tin cũng như cẩn trọng để tránh bị lợi dụng cho những mục đích gây hại cho cộng đồng, quốc gia."