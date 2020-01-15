Nhịn tiểu từ tiệc cưới Vũng Tàu về TP.HCM, tài xế xe ôm trượt chân té vỡ bàng quang suýt chết

Xã hội 15/01/2020 14:07

Trên đường từ Vũng Tàu về TP.HCM, người đàn ông cố nhịn tiểu. Đến khi vội vàng vào nhà vệ sinh "giải quyết nỗi buồn", nạn nhân trượt chân té đập bụng mạnh xuống bồn vệ sinh dẫn đến vỡ bàng quang.

Mới đây, tại TP.HCM xảy ra vụ tai nạn hy hữu, một người đàn ông bị vỡ bàng quang sau khi nhịn tiểu quá lâu khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, trưa 13/1 vừa qua, tài xế xe ôm tên T. (67 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) cùng một nhóm bạn thuê xe đi tiệc cưới tại TP. Vũng Tàu và có uống rất nhiều bia rượu.

Trên đường từ Vũng Tàu về TP.HCM, ông T. mắc tiểu nhưng do say và ngại mất thời gian nên đã cố nhịn. 

Khi đến đoạn đường cách nhà vài trăm mét, ông T. xuống xe bước vội về nhà để đi vệ sinh. Tuy nhiên khi vừa vào toilet, người đàn ông trượt chân té đập bụng mạnh xuống bồn vệ sinh.

Sau đó, ông T. bị tiểu ra máu và thấy bụng đau dữ dội nên vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. 

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Một người đàn ông bị vỡ bàng quang sau khi trượt chân té đập bụng mạnh xuống bồn vệ sinh - Ảnh: Tổ Quốc

Bác sĩ Trần Lê Duy Anh, khoa Ngoại niệu – Ghép thận cho biết ông T. nhập viện vào lúc 22 giờ 30 ngày 13/1 trong tình trạng đau bụng nhiều vùng hạ vị, gồng cứng, chẩn đoán theo dõi bàng quang/chấn thương bụng kín.

Kết quả siêu âm bụng, CT bụng cản quang khẩn cho biết bệnh nhân bị vỡ bàng quang trong phúc mạc.

Các bác sĩ lập tức tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân vỡ bàng quang 7cm, nhiều máu trong ổ bụng. Hiện tình trạng ông T. đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị. 

Bác sĩ Duy Anh cho biết, vỡ bàng quang thường xảy ra khi bệnh nhân bị tai nạn giao thông sau cuộc nhậu. Chính vì vậy, nam giới khi uống rượu bia không được nhịn tiểu quá lâu, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. 

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