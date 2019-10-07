Vợ chồng trẻ để con tiểu bậy ở sân bay khiến cộng đồng mạng bức xúc

Xã hội 07/10/2019 16:10

Đôi vợ chồng trẻ không dẫn con vào toilet mà để con tiểu bậy ở sân bay khiến nhiều người bức xúc. Hầu hết mọi người đều mong phía sân bay có biện pháp xử lý để chấm dứt hành vi phản cảm này.

Dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ người đàn ông tiểu trong thang máy ở TP.HCM thì mới đây, hình ảnh bé trai 4 tuổi tiểu bậy ở sân bay lại một lần nữa làm cộng đồng mạng dậy sóng.

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Cha mẹ để con tiểu bậy ở sân bay - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cặp vợ chồng trẻ đi cùng 2 con trai. Trong lúc đứa nhỏ được mẹ bế trên tay thì đứa lớn khoảng 4-5 tuổi đứng giữa lối đi sân bay và tiểu ra sàn. 

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bên cho rằng cặp vợ chồng trẻ vô ý thức, không biết dạy con khi để đứa trẻ tiểu bậy giữa sân bay. Bên kia lại cho rằng một bức ảnh chụp từ đằng sau không nói lên toàn bộ câu chuyện nên hãy khoan chỉ trích họ nặng nề.

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Hình ảnh thiếu ý thức khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: FB

"Đứa trẻ thì nó có biết gì đâu, toàn là người lớn tạo ra hết. Nó thấy cha mẹ cho tiểu ở ngoài đường hay chỗ công cộng thì cứ nghĩ là bình thường, lần sau nó lại làm tiếp. Còn nếu cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ đúng sai thì nó sẽ không dám làm vậy nữa", tài khoản P.L. bình luận.

"Bé trai có lỗi 1 thì cha mẹ có lỗi 10. Đây là hành động đáng lên án, mong phía sân bay có biện pháp xử lý để làm gương", tài khoản L.N. bày tỏ.

"Mình từng gặp một đứa trẻ bị hạn chế về trí não và nhận thức nên cứ gặp đâu tiểu đó. Cha mẹ nhiều lúc chẳng ngăn kịp. Dù sao đây cũng chỉ là một khoảnh khắc chụp từ đằng sau không nói lên toàn bộ câu chuyện. Có thể sau đó cha mẹ bé đã xin lỗi phía sân bay và khắc phục sai phạm rồi. Mọi người không nên chỉ trích nặng nề quá", tài khoản D.A. cho biết.

Trước đó, cộng đồng mạng nhiều lần lan truyền hình ảnh cha mẹ dung túng con hành động phản cảm nơi công cộng khiến nhiều người bức xúc.

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Tại bãi đỗ máy bay có đông người qua lại, người phụ nữ cho 2 con gái đi vệ sinh tại chỗ khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: FB

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Bà mẹ trẻ thản nhiên cho con đi vệ sinh vào thùng rác công cộng - Ảnh: FB

Những hành động thiếu ý thức này không chỉ tạo ra hình ảnh xấu xí, phản cảm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành tính cách của đứa trẻ. Hy vọng qua hình ảnh trên, các bậc phụ huynh hãy rút kinh nghiệm để hành xử đúng đắn, làm gương cho con trẻ.

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Từ khóa:   hành vi phản cảm hành động phản cảm nơi công cộng hành động thiếu văn hóa

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