Hà Nội: 2 bà cô dùng nón bảo hiểm che camera để tiểu bậy trong thang máy

Chiều 23/6, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin hai phụ nữ tiểu bậy trong thang máy chung cư. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hai người phụ nữ độ tuổi trung niên đi chung trong thang máy. Lúc này, một người bất ngờ dùng nón bảo hiểm che camera trong hơn 20 giây. Sau khi cả hai rời đi, trên sàn xuất hiện một bãi chất lỏng "lạ" khiến ai nấy rùng mình.

Hai phụ nữ lấy nón bảo hiểm che camera trong một khoảng thời gian - Ảnh cắt từ clip

Sau khi cả hai rời đi, trên sàn thang máy xuất hiện bãi chất lỏng lạ - Ảnh cắt từ clip

Theo tài khoản Facebook chia sẻ clip, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 15 đêm 22/6 tại thang máy chung cư thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội). Một số cư dân thấy có mùi khai bốc ra từ thang máy liền báo cho ban quản lý tòa nhà và kiểm tra camera an ninh, nhờ đó vụ việc mới được phát hiện.