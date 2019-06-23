Hà Nội: 2 bà cô dùng nón bảo hiểm che camera để tiểu bậy trong thang máy

Một số cư dân thấy thang máy bốc mùi khai nên báo cho ban quản lý chung cư. Sau khi kiểm tra camera, ai nấy tá hỏa khi thấy hai phụ nữ trung niên có hành vi tiểu bậy trong thang máy.
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Chiều 23/6, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin hai phụ nữ tiểu bậy trong thang máy chung cư. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hai người phụ nữ độ tuổi trung niên đi chung trong thang máy. Lúc này, một người bất ngờ dùng nón bảo hiểm che camera trong hơn 20 giây. Sau khi cả hai rời đi, trên sàn xuất hiện một bãi chất lỏng "lạ" khiến ai nấy rùng mình.
Theo tài khoản Facebook chia sẻ clip, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 15 đêm 22/6 tại thang máy chung cư thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội). Một số cư dân thấy có mùi khai bốc ra từ thang máy liền báo cho ban quản lý tòa nhà và kiểm tra camera an ninh, nhờ đó vụ việc mới được phát hiện.
Sau khi kiểm tra các camera khác trong tòa nhà, ban quản lý phát hiện hai phụ nữ trên đi cùng một phụ nữ được cho là cư dân của tòa nhà. Cũng theo thông tin từ người chia sẻ sự việc, hai người phụ nữ trong đoạn clip trong thang máy được nhận định là khách chứ không phải cư dân ở đây.
Hành vi vô ý thức của hai người phụ nữ trong đoạn clip hiện đang gây bức xúc mạnh trong cộng đồng cư dân chung cư cũng như những người dùng mạng.
Sau khi xác minh, Ban quản lý chung cư cho biết hai phụ nữ "tiểu bậy" trên là khách hàng đến trao đổi công việc với chủ căn hộ. Chủ căn hộ khi ra đón khách không hề biết có sự việc kể trên, đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể cư dân cũng như xin nhận mọi hình thức xử phạt.