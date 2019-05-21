Truy tìm gã biến thái quỳ xuống sàn thang máy chung cư để nhìn bên trong váy của bé gái

Sau khi sự việc bị phát giác, ban quản lý chung cư đã có thông báo truy tìm đối tượng và cảnh báo cư dân của chung cư đề cao cảnh giác.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc bé gái bị dâm ô, xâm hại khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Mới đây, tại một chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hai đối tượng nam đã có hành vi quấy rối bé gái mặc váy trong thang máy. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ sự việc.

Theo trích xuất camera an ninh của tòa nhà, khoảng 21 giờ 56 ngày 13/5 vừa qua, hai đối tượng nam lạ mặt đứng trước cửa thang máy có hành vi bất thường như liên tục liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt lấm lét.

Ban quản lý chung cư truy tìm hai đối tượng - Ảnh: FB

Đến 21 giờ 57, đối tượng mặc áo đen, quần lửng kẻ sọc trắng vào thang máy cùng với một bé gái mặc váy hoa.

Tên này đã có hành động quỳ hẳn xuống sàn thang máy để nhìn vào bên trong váy của bé gái. Lúc này thang máy không có ai ngoài tên biến thái và nạn nhân.

Sau khi sự việc bị phát giác, ban quản lý chung cư đã có thông báo truy tìm đối tượng và cảnh báo cư dân của chung cư đề cao cảnh giác.

Nam thanh niên quỳ xuống sàn nhòm vào bên trong váy của bé gái - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc được nhiều người quan tâm và nhận về số bình luận phẫn nộ xen lẫn lo lắng khi để các bé đi thang máy một mình.

"Tưởng ở chung cư là an toàn rồi chứ. Bây giờ nhiều kẻ biến thái thật đấy"; "Sợ quá đi mất"; "Nhà ai có con nhỏ đừng cho đi thang máy một mình nữa nhé. Quá đáng sợ!"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, vụ việc một đối tượng vào thang máy sàm sỡ, ôm hôn một nữ sinh viên đại học tại Hà Nội cũng tạo ra làn sóng phẫn nộ lớn. Đặc biệt là sau khi đối tượng này chỉ bị xử phạt hành chính 200 ngàn đồng khiến ai nấy vô cùng bức xúc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-tim-ga-bien-thai-quy-xuong-san-thang-may-chung-cu-de-nhin-ben-trong-vay-cua-be-gai-325562.html