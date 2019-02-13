Hình ảnh hai cô gái vô tư ngồi tiểu bậy trên bãi đất trống giữa ban ngày thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng chia phe tranh cãi dữ dội về bức ảnh hai cô gái "lộ hàng" vì tiểu bậy giữa đường. Một số người chỉ trích hai cô gái thậm tệ, số khác lại cho rằng việc "ném đá" hai cô gái là không công bằng. Hai cô gái trẻ vô tư tiểu bậy trên bãi đất trống - Ảnh: Facebook Hai cô gái trẻ vô tư vén váy, ngồi tiểu bậy ngay trên bãi đất trống rộng mênh mông. Đáng nói, cạnh bãi đất trống có nhà dân sinh sống, hành vi tiểu bậy ấy lại đúng lúc cả gia đình đang ăn cơm khiến ai nấy "chết sững". Nhiều người đặt câu hỏi tại sao hai cô gái ngồi tiểu bậy ngay dưới bóng cây, xung quanh chẳng có gì che chắn mà chẳng ngại ngùng hay lo sợ ai đó sẽ đi qua.

"Thấy chán cho các chị này. Đường phía sau có thiếu gì bụi cây đâu mà ra ngay trước mặt cả nhà mình đang ngồi ăn trưa, tốc váy hái hoa thế chứ. Cái đoạn đứng dậy mình không kịp chụp luôn. Đàn bà con gái không giống đàn ông con trai. Mót thì đi không ai cấm nhưng nên quan sát và kín đáo tí cho thiên hạ nhờ", tài khoản Facebook đăng tải ảnh tỏ thái độ bức xúc. Hình ảnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành động thiếu văn hóa của hai cô gái trong những ngày đầu năm mới.

"Nếu 'mắc' quá không chịu nổi thì nên tạt vào quán cafe nào đó để giải quyết, ai lại ngồi giữa đường thế kia. Giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện đáng xấu hổ quá", tài khoản D.H.L. bình luận. Đáp lại ý kiến trên, tài khoản Facebook T.H. bày tỏ quan điểm: "Nếu đây là đàn ông con trai thì chẳng ai 'ném đá' đâu. Vì là phụ nữ nên mới thành to chuyện như thế. Hành động của hai cô gái này là không nên nhưng cũng không đáng bị chỉ trích nhiều thế". Bên cạnh đó, một số người cho rằng người chụp những bức ảnh trên thật vô duyên. Chuyện chẳng hay ho gì cũng mang lên mạng xã hội bêu rếu. Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng bàn tán nhiệt tình.

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