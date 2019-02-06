Thanh niên làm chấp tác tại chùa 'tiện tay' ăn trộm gần nửa tỷ đồng

Xã hội 06/02/2019 17:13

Lợi dụng việc làm chấp tác, Nguyễn Thành Chung đã nhiều lần trộm cắp tài sản của chùa, tổng số tiền lên tới 410 triệu đồng

Hôm nay 6/2 (mùng 2 Tết), Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã bắt giữ thanh niên làm chấp tác tại chùa Đậu có hành vi trộm cắp số tiền hơn 410 triệu đồng của chùa.

Theo điều tra, vào khoảng 17 giờ ngày 21/12, Nguyễn Thành Chung (SN 1986, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chấp tác tại chùa Đậu thấy không có ai trong chùa nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào phòng của trụ trì trộm cắp tài sản.

Nghĩ là làm, Chung vào phòng ở của một người cùng làm chấp tác có nhiệm vụ quản lý chìa khóa của các phòng ban trong chùa, lấy chìa khóa phòng của thượng tọa, đột nhập vào đây cuỗm đi 8,5 triệu đồng trong túi xách của thượng tọa.

Thanh niên làm chấp tác tại chùa 'tiện tay' ăn trộm gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1
Lợi dụng việc làm chấp tác, Chung đã nhiều lần trộm cắp tài sản của chùa, tổng số tiền lên tới 410 triệu đồng - Ảnh: ANTĐ

Sau đó, Chung mang toàn bộ số tiền vừa trộm được cất giữ trong cốp xe máy. Không lâu sau, thượng tọa phát hiện bị mất trộm số tiền trên nên đã xem lại camera giám sát, phát hiện Chung mở cửa phòng của mình nên trình báo công an.

Đối tượng Nguyễn Thành Chung sau đó đã đến Công an xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Chung khai đây không phải lần đầu tiên ăn trộm tiền ở chùa. Trước đó đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, tổng số tiền lên tới 410 triệu đồng.

Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Chung về hành vi trộm cắp tài sản.

* Chấp tác là làm việc Phật sự trong chùa như nấu cơm, dọn dẹp, những công việc mà nhà chùa giao cho.

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