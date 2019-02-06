Nhặt được túi xách bên trong có hơn 120 triệu đồng, hai nông dân ở miền Tây đã đem đến công an giao nộp.

Hôm nay (6/2), Trung tá Phan Văn Kiệt, Trưởng Công an xã Phú Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết công an xã đã bàn giao chiếc túi xách chứa 120 triệu cho vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng (34 tuổi, ngụ Bến Tre). Trước đó 1 ngày, chị Phụng đã đánh rơi số tiền trên khi đang cùng chồng về quê ăn Tết.

Vợ chồng chị Phụng rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận lại số tiền đánh rơi - Ảnh: Zing Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 40 ngày 5/2, vợ chồng chị Phụng chạy xe về quê ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) ăn Tết. Khi chạy đến khu vực ấp An Hòa, xã Phú Đức, chiếc túi xách chứa 120 triệu đồng để trên xe rơi xuống đường nhưng không ai hay biết.

Đúng lúc này, bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi) và anh Mai Hữu Lợi (40 tuổi) đang đứng trước cửa nhà đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cả hai nhặt chiếc túi xách và đứng đợi người đánh rơi quay lại để trả nhưng không thấy ai. Khi mở túi xách tìm thông tin liên lạc thì phát hiện trong túi có nhiều tiền mặt và giấy tờ, bà Quắn và anh Lợi liền mang túi xách đến Công an xã Phú Đức trình báo.

Bà Quắn và anh Lợi - Ảnh: Zing Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Đức lập biên bản tài sản và phát hiện có số điện thoại của chị Phụng phía trong chiếc túi nên đã gọi báo tin. Vợ chồng chị Phụng vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nghe tin có người nhặt được chiếc túi chứa số tiền tích cóp mấy năm trời của mình. Trước đó khi phát hiện đánh rơi túi, đôi vợ chồng đã quay lại tìm nhưng không thấy. Ai nấy đều nghĩ chắc năm nay mất Tết. Không ngờ công an gọi điện báo có người nhặt được túi xách, gọi vợ chồng chị Phụng đến nhận lại. Cả hai rất biết ơn lòng tốt của cô Quắn và anh Lợi. Tuy kinh tế chẳng mấy khá giả nhưng hai nông dân miền Tây quyết không tham tài sản của người khác - Ảnh: Zing Theo chính quyền địa phương, bà Quắn ở nhà làm nội trợ phụ giúp gia đình, còn anh Lợi làm nghề nông. Tuy cuộc sống khá vất vả nhưng cả hai quyết không tham lam tài sản của người khác.

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