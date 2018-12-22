Mới đây, câu chuyện về những cậu bé lang thang bị bắt gặp đang ăn vội miếng gà rán thừa trong quán được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây bão. Hoàn cảnh đối lập giữa bé gái được mẹ đưa đi ăn với những cậu bé cơm không đủ no, áo không đủ mặc khiến không ít người đọc ngậm ngùi, xót xa.

Không khí noel và Tết dương lịch đang len lỏi khắp các ngõ phố, rất nhiều cửa hàng đã trang trí cực kỳ bắt mắt nhằm thu hút khách hàng. Không ít các ông bố bà mẹ đưa con cái tới đây vui chơi hoặc ăn uống thỏa thích.

"21h, khi đang ngồi ở cửa hàng gà rán cùng con gái. Tôi gặp những cậu bé này... thật sự những cậu bé vô gia cư trên khắp nước Việt Nam này không có gì lạ lẫm. Nhưng tôi phải sững sờ khi 1 trong số những cậu bé đó chạy thật nhanh đến bàn bên cạnh tôi khi vị khách vừa rời đi, nhặt vội miếng gà còn sót lại đứng ăn ngon lành. Mọi thứ diễn ra chóng vánh khiến tâm tư tôi như bấn loạn. Cảm giác vừa xót xa vừa như nào đó. Cảm giác thật sự khó tả.

Hoàn cảnh của những em bé lang thang khiến nhiều người thương cảm - Ảnh chụp màn hình

Tôi bắt chuyện với 1 cậu bé đang đứng gần tôi nhất. Này nhóc ơi ! con nhà ở đâu? - Cậu bé đáp thật to và nhanh như sợ bị cướp lời: Nhà con ở gần trường cấp 2.

Sát bên là 1 cậu bé trắng trẻo nhìn khuôn mặt sáng và khôn lanh nhất. Đôi mắt có chút buồn và vẫn giữ được nét ngoan hiền trên gương mặt , tay huých nhẹ vào bạn nhắc nhở - Nói chuyện với người lớn mà nạt nộ vậy hả ? Nói nhẹ nhàng lịch sự thôi.

Các em hồn nhiên kể về hoàn cảnh của mình - Ảnh: Facebook

Tôi khẽ cười hỏi lại cậu bé :

- Con nói như thế nào thì là nhẹ nhàng? - Con nói dạ nhà con ở gần trường cấp 2

- Ừ ngoan, cô còn phần khoai tây này con muốn ăn không? - Dạ có ! Con cảm ơn cô...

Rồi cậu bé mang phần ăn chạy thật nhanh qua bàn bên cạnh ...

Một lát bọn trẻ tập trung lại xung quanh và tôi hỏi chúng về hoàn cảnh mỗi đứa thì mỗi câu chuyện lại mở ra, 6 cậu bé tuổi 8-13 bỏ nhà đi bụi....

- Ba con uống rượu say là bắt con nằm ra nệm uýnh hoài nên con bỏ nhà đi.

- Thằng đó làm mất cái xe đạp nên nó bỏ nhà đi đó cô.

- Ba con mất xong mẹ con lấy ba mới, rồi uýnh con buồn nên con mới bỏ nhà đi bụi.

- Mỗi ngày tụi con ăn gì? - Tụi con vô đây lượm gà ăn.

- Tối tụi con ngủ ở đâu ? - Tối tụi con ngủ ở tượng đài.

- Lạnh không? - Dạ không, ở đó người ta cho mền đắp đó cô.

- Người nhà tụi con có tìm không? - Dạ không cô, có thằng này chị nó đi tìm mà nó không về nè cô.

- Mày xạo, không tìm tao đâu.

Mỗi cậu bé có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đa phần do bố mẹ chia tay, hay bố rượu chè say xỉn đánh đập khiến các em không chịu được nên đã bỏ đi - Ảnh: Facebook

Thật sự không biết nói gì hơn nữa... Làm cha mẹ, làm ơn đừng bao giờ để con phải có tuổi thơ tủi nhục. Đừng bao giờ để con tìm niềm vui nơi tận đáy của xã hội, có được hay không?!", đoạn chia sẻ của tài khoản H.L trên Facebook thu hút sự chú ý của dân mạng.

"Mình mới gặp các bé tối hôm vừa rồi thôi, nhưng bạn bè mình trước đó cũng đã từng gặp các bé rồi. Cũng không có nhiều thời gian trò chuyện với các em vì lúc sau bảo vệ vào yêu cầu các bé đi ra luôn rồi", chị H. (sống tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) cho biết chị gặp nhóm 6 cậu bé lang thang trên trong quán gà rán tối 21/12.

Cách hành xử lễ phép khiến nhiều người thương cảm - Ảnh: Facebook

Khi nghe các em vô tư tâm sự về hoàn cảnh của mình, chị cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Chị H. cũng có tuổi thơ lớn lên cực khổ nên rất dễ đồng cảm với những số phận trớ trêu thế này. Trước đây chị từng làm một số chương trình từ thiện nhỏ hoặc thăm và cho quà những trẻ em cơ nhỡ ở trung tâm bảo trợ.

Bên cạnh đó, chị H. cũng cho biết những em bé này ban ngày đi ăn xin, đêm ngủ ở tượng đài chiến thắng Đồng Xoài (Bình Phước). Các em thường hay đi chung để bảo vệ, đùm bọc nhau. Trước đây, có một em được người ta thuê làm công, cuối cùng cũng chẳng chịu trả tiền. Các em còn nhỏ, cũng không biết phản kháng thế nào nên đành chịu đựng.

Sau khi những hình ảnh và câu chuyện về nhóm các em bé lang thang được chia sẻ lên mạng xã hội, rất đông người đã bày tỏ mong muốn được đưa các bé vào trung tâm bảo trợ, giúp các em có cuộc sống an toàn, ấm áp hơn.

"Làm mẹ rồi khi chứng kiến những cảnh này thật đau lòng quá. Con mình ở nhà được 2-3 người chăm sóc mà mình vẫn thấy chưa đủ. Những đứa trẻ này thì một miếng gà rán nguyên vẹn cũng chẳng được ăn. Cảm thấy giận cha mẹ của chúng quá, vô trách nhiệm và chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân, khiến những đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã phải bươn chải cơ cực như thế", tài khoản Nhi Huỳnh bình luận.

"Không có người lớn dạy dỗ nhưng vẫn cư xử lễ phép quá. Mong các em sớm có chỗ ở và được chăm lo tốt hơn thay vì phải đi lang thang xin ăn như hiện tại", tài khoản Minh Phương bày tỏ.