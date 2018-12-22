Sự thật đoạn clip chồng cầm gạch ném vợ vì bắt quả tang đi nhà nghỉ với 2 người đàn ông

Xã hội 22/12/2018 11:44

Thấy cô vợ phóng xe ra từ nhà nghỉ, người chồng lập tức cầm gạch ném rồi đuổi theo trong vô vọng.

Tối 21/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với nhân tình nên cầm gạch ném, đồng thời chửi bới ầm ĩ gây náo loạn cả một góc đường.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông định xông vào nhà nghỉ đánh ghen thì bị nhân viên và chủ nhà nghỉ ngăn lại. Người này liền mất bình tĩnh hết chạy xuống hầm giữ xe lại chạy ra ngoài đường sốt ruột đứng đợi, mục đích là để "bắt sống" vợ và gã bồ kia.

Một lúc sau, cô vợ phóng xe máy từ dưới hầm gửi xe chạy lên, anh chồng lập tức lao tới ném gạch. Tuy nhiên gạch chỉ trúng vào xe máy. Chứng kiến vợ đi mất hút, anh ta đi qua đi lại gào thét trong cay đắng. Không còn cách nào khác, người chồng gọi điện cho người thân, tức tối kể lại chuyện vừa bắt quả tang chuyện vợ ngoại tình.

Sự việc được cho là xảy ra vào tối 21/12 tại đường Phù Đổng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sự thật đoạn clip chồng cầm gạch ném vợ vì bắt quả tang đi nhà nghỉ với 2 người đàn ông - Ảnh 1

Người chồng xông vào nhà nghỉ nhưng bị cản lại - Ảnh cắt từ clip

Sự thật đoạn clip chồng cầm gạch ném vợ vì bắt quả tang đi nhà nghỉ với 2 người đàn ông - Ảnh 2

Anh ta liền điên cuồng chạy ra ngoài... - Ảnh cắt từ clip

Sự thật đoạn clip chồng cầm gạch ném vợ vì bắt quả tang đi nhà nghỉ với 2 người đàn ông - Ảnh 3
...cầm một viên gạch chờ sẵn - Ảnh cắt từ clip
Sự thật đoạn clip chồng cầm gạch ném vợ vì bắt quả tang đi nhà nghỉ với 2 người đàn ông - Ảnh 4

Vừa thấy vợ đi xe máy ra, anh chồng cầm gạch ném nhưng chỉ trúng xe - Ảnh cắt từ clip

Sự thật đoạn clip chồng cầm gạch ném vợ vì bắt quả tang đi nhà nghỉ với 2 người đàn ông - Ảnh 5

Người chồng bất lực đuổi theo vợ - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, một Fanpage trên Facebook đã chia sẻ đoạn clip trên cùng dòng trạng thái "Người phụ nữ bỏ 2 con ở nhà để vào nhà nghỉ với 2 chàng trai cùng lúc" khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. 

Theo Một Thế Giới, chủ nhân đoạn clip và một số người chứng kiến cho biết cô vợ chỉ vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Khi bị chồng đến bắt gian, gã trai được cho là bồ của cô vợ đã bỏ trốn bằng cửa sau của nhà nghỉ, còn cô vợ thì nhanh chóng lấy xe máy tẩu thoát. Người chồng chạy theo ném gạch nhưng không trúng.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ. Hầu hết đều khuyên anh chồng nếu thực sự cô vợ không chung thủy thì nên bỏ càng sớm càng tốt, không nên đánh ghen ầm ĩ khiến bản thân mất mặt.

Vợ cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt bồ nhí của chồng: 'Đã cho chúng mày đến với nhau rồi còn trêu ngươi à?'

Vợ cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt bồ nhí của chồng: 'Đã cho chúng mày đến với nhau rồi còn trêu ngươi à?'

Vụ việc ầm ĩ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trên đường khiến giao thông ùn tắc.

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