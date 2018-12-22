Anh em sinh đôi lấy chị em sinh đôi ở Cà Mau đã đẻ con: Ngoại hình của hai đứa trẻ gây thích thú

Vào tháng 5/2016, ở xã Lâm Hải (huyện Năm Căn, Cà Mau) có hai cặp song sinh kết hôn với nhau khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao. Rất đông người vì tò mò đã kéo đến xem đám cưới độc lạ này. Bên cạnh đó, người ta cũng tò mò con của hai cặp sinh đôi này sẽ có ngoại hình thế nào.

Đến tháng 6/2017, cặp em Diễm Phong và Huyền Trân sinh một bé trai tên Gia Hào. Gần 3 tháng sau, cặp anh chị cũng lên chức cha mẹ với một bé trai tên Gia Kiệt.

Vì chỉ sinh cách nhau 3 tháng nên hiện tại hai bé Gia Hào, Gia Kiệt có chiều cao, cân nặng ngang nhau. Tuy Gia Kiệt có gương mặt tròn hơn Gia Hào một chút nhưng các nét cơ bản trên gương mặt giống hệt nhau nên ai cũng tưởng hai bé là sinh đôi. Mỗi khi ra ngoài, ngoại hình của họ đều thu hút sự chú ý của mọi người. Một số còn chạy lại hỏi về mối quan hệ giữa họ.

Hai em bé con của hai cặp sinh đôi có ngoại hình rất giống nhau - Ảnh: VNE

Hai cặp đôi đều sống chung nhà với nhau, tuy nhiên chưa từng xảy ra nhầm lẫn. Ngay cả cha chồng cũng không gặp tình trạng này. Chỉ đôi khi hàng xóm bị nhầm khi nhìn họ từ phía sau.

Hai cô vợ trẻ đều cảm thấy may mắn khi có được mối nhân duyên này. Sau khi hết hôn, hai chị em Ngọc Huyền và Huyền Trân được ở chung nhà, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ. "Đi làm dâu mà rất vui. Mình không tưởng tượng nổi nếu có ngày nào đó các cặp tách ra sống riêng", chị Huyền chia sẻ.

Hai cặp đôi chung sống cùng nhà rất vui vẻ - Ảnh: Internet

Hiện anh em Diễm Kỳ và Diễm Phong đang làm trong một trại tôm giống, thu nhập khá ổn định và cuộc sống cũng rất thoải mái. Cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, bình yên với những gì mình đang có ở hiện tại. Bên cạnh đó, hai cặp đều chưa có ý định sinh con thứ hai. Trong tương lai, họ hi vọng những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời đều có thể thực hiện cùng nhau.

Ông Tính rất vui vì hai cháu nội giống hệt hai cậu con trai ngày nhỏ - Ảnh: VNE

Ông Tính (53 tuổi), cha của anh em Kỳ, Phong cho biết vợ ông mất đã lâu, ông không đi bước nữa mà ở vậy nuôi hai cậu con trai. Ông cũng là người mai mối cho hai cặp đôi. Giờ đây mỗi ngày đều được chơi với hai cháu, chứng kiến các con chung sống hạnh phúc, ông Tính cảm thấy vô cùng mãn nguyện.