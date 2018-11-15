Đỉnh cao quà cưới của 'ông cậu trong truyền thuyết': Tặng cháu căn nhà 8 tỷ rưỡi cùng toàn bộ nội thất bên trong

Hình ảnh cho thấy cô dâu chú rể đang đứng cùng gia đình. Bên cạnh là nam MC đang giới thiệu về một tấm nhựa được in khổ lớn, trên đó là hình ngôi nhà nhiều tầng kèm theo dòng chữ ''Mừng ngày hạnh phúc, gia đình cậu tặng cháu căn nhà trị giá 8 tỷ 500 triệu cùng toàn bộ nội thất bên trong''.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau bức ảnh trao quà cưới cùng tựa đề "Ông cậu trong truyền thuyết đây rồi" khiến người xem bàn tán xôn xao.

"Đám cưới vốn đã là ngày vui, nhận được quà lớn thế này sẽ càng vui hơn nữa"; "Quà cưới siêu khủng luôn, ước gì mình được như cặp đôi này"; "Trong cuộc sống vợ chồng, tình cảm và sự hòa hợp vẫn là quan trọng nhất, thế nhưng nếu được đầy đủ vật chất sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều"..., dân mạng bày tỏ ý kiến.

Ngay khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh này đã nhận được hàng ngàn bình luận hài hước, xen lẫn những ý kiến trái chiều.

Bên cạnh đó, nhiều người đã để lại bình luận ngưỡng mộ "ông cậu của năm": "Ước gì cháu cũng có ông cậu như thế"; "Cậu còn cô cháu gái nào chưa lấy chồng không ạ! Cháu sẵn sàng làm rể luôn"...

Hiện bức ảnh vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Dân mạng hài hước cho rằng cô dâu chú rể nhận của hồi môn giống như trao giải xổ số Vietlott - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, cư dân mạng từng được phen xôn xao với màn trao của hồi môn như trúng giải vietlott. Trong bức ảnh, nhà gái đã làm một tấm bảng đỏ, dán chữ màu vàng với nội dung: "Bố mẹ tặng cho con 10 tỷ đồng" và trao cho đôi tân lang tân nương trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách. Có thể thấy cô dâu chú rể đều rưng rưng xúc động khi nhận quà.

Hầu hết mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ trước số tiền khủng mà bố mẹ cô dâu tặng con, đồng thời ghen tị với cặp vợ chồng son: "Nhìn số hồi môn mà choáng. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn, cuộc sống sẽ chẳng phải lo tiền bạc nữa rồi", một dân mạng viết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng gia đình cô dâu đang khoe mẽ quá mức. Bởi vì với số tiền này thì có thể làm những cách khéo léo hơn như làm sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng chứ không nên đề bảng như...trao giải Vietlott như thế. "Sao thấy giống trao bằng khen học sinh giỏi thế. Chẳng khéo léo tinh tế chút nào", tài khoản Facebook T.M. bình luận.