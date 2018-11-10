Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh và clip về một đám cưới 'siêu khủng' tại Vĩnh Phúc khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Chỉ sau ít giờ đăng tải, những hình ảnh về đám cưới trên đã nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh cho thấy đám cưới mới đang ở giai đoạn chuẩn bị. Không gian hội trường cưới rộng lớn lên tới hàng trăm mét vuông được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Đèn nháy phủ kín trần hội trường, hoa tươi xếp nối tiếp cạnh nhau kéo dài từ cổng vào tới sân khấu, bàn ghế được phủ khăn lụa sang trọng với tông màu vàng trắng. Đặc biệt, chỉ riêng rạp hoa cũng lên tới cả tỷ đồng khiến người xem không hỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước sự chịu chơi của cô dâu chú rể.