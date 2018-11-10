Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998

Xã hội 10/11/2018 16:45

Cư dân mạng vô cùng tò mò về danh tính của chủ nhân đám cưới bạc tỷ đang gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh và clip về một đám cưới 'siêu khủng' tại Vĩnh Phúc khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Chỉ sau ít giờ đăng tải, những hình ảnh về đám cưới trên đã nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh cho thấy đám cưới mới đang ở giai đoạn chuẩn bị. Không gian hội trường cưới rộng lớn lên tới hàng trăm mét vuông được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Đèn nháy phủ kín trần hội trường, hoa tươi xếp nối tiếp cạnh nhau kéo dài từ cổng vào tới sân khấu, bàn ghế được phủ khăn lụa sang trọng với tông màu vàng trắng. Đặc biệt, chỉ riêng rạp hoa cũng lên tới cả tỷ đồng khiến người xem không hỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước sự chịu chơi của cô dâu chú rể.

Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 1
Hội trường đám cưới xa hoa, lộng lẫy khiến người xem choáng ngợp - Ảnh: Facebook
Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 2
Hội trường cưới rộng hàng trăm mét vuông - Ảnh: Facebook
Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 3
Hoa tươi được xếp trải dài từ ngoài rạp lên tới sân khấu - Ảnh: Facebook
Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 4
Bàn ghế tông màu vàng trắng lịch lãm, sang trọng - Ảnh: Facebook

Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 5

Một số chị em sau khi xem xong những hình ảnh này cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, ước mơ đám cưới tương lai của mình cũng được như vậy. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng rất tò mò về danh tính của chủ nhân đám cưới bạc tỷ đang gây sốt mạng xã hội.

Theo Báo Đất Việt, cô dâu và chú rể đang được quan tâm là N.T.P. và Đ.M.H. Cô dâu sinh năm 2000, còn chú rể sinh năm 1998. Đám cưới chính thức sẽ diễn ra vào tối nay (10/11).

Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 6
Cô dâu chú rể đang được quan tâm nhất hiện nay - Ảnh: Facebook
Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 7
Ảnh đời thường của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: Facebook
Xôn xao đám cưới 'siêu khủng' ở Vĩnh Phúc, riêng rạp hoa giá 1 tỷ đồng: Cô dâu SN 2000, chú rể SN 1998 - Ảnh 8
Cô dâu xinh đẹp đang thử váy cưới - Ảnh: Facebook
Xôn xao rạp cưới "khủng" được trang hoàng lộng lẫy trị giá hơn 800 triệu, dùng 100% hoa tươi ở Vĩnh Phúc

Xôn xao rạp cưới "khủng" được trang hoàng lộng lẫy trị giá hơn 800 triệu, dùng 100% hoa tươi ở Vĩnh Phúc

Mới đây, hình ảnh một rạp cưới khủng ở Vĩnh Phúc với chi phí được cho là khoảng 800 triệu đồng và sử dụng 100% hoa tươi khiến nhiều người trầm trồ.

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