Đám cưới gây choáng của chàng trai 20 và cụ bà 65 tuổi: Tình yêu thật sự hay kẻ đào mỏ chuyên nghiệp?

Sau một thời gian tìm hiểu, chàng trai 20 tuổi đã quyết định tổ chức đám cưới với bà cụ 65 tuổi. Khi những bức ảnh đám cưới được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đặt cho chàng trai trẻ này biệt danh “kẻ đào mỏ chuyên nghiệp”.

Cách đây ít ngày, thông tin chàng trai 20 tuổi kết hôn với cụ bà 65 tuổi đã khiến nhiều cư dân mạng sốc và tò mò.

Được biết, bà cụ 65 tuổi là một người vô cùng giàu có. Người chồng đầu tiên của bà qua đời vào năm 2015. Kể từ đó đến nay, bà chưa từng có ý định kết hôn lần nữa với bất kỳ người đàn ông nào.

Cặp đôi chênh nhau 45 tuổi kết hôn sau một thời gian tìm hiểu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi gặp chàng công nhân 20 tuổi, làm thuê cho đồn điền của mình, cụ bà đã nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân với anh.

Lễ cưới của cặp đôi thu hút đông đảo sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng trên thế giới. Hầu hết mọi người không tin rằng giữa cặp đôi này tồn tại tình yêu nên họ đã đặt cho chàng trai trẻ biệt danh “kẻ đào mỏ chuyên nghiệp”. Được biết cặp đôi này sinh sống ở tỉnh Sulawesi, Indonesia.

Cặp đôi cô dâu 62, chú rể 26 gây xôn xao dư luận nước ta trong thời gian qua - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, thông tin cô dâu 62 tuổi lấy chú rể 26 tuổi tại Việt Nam cũng khiến cư dân mạng xôn xao một thời gian dài. Mặc dù bị rất nhiều cư dân mạng chỉ trích nhưng cặp đôi này vẫn luôn khẳng định rằng họ thật sự yêu thương nhau. Sau khi kết hôn, cô dâu 62 tuổi đã áp dụng nhiều biện pháp thẩm mỹ để trở nên trẻ đẹp, xứng đôi với người chồng mới cưới của mình.

Hiện câu chuyện về cuộc hôn nhân "lệch tuổi" này vẫn còn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cô dâu 62 tuổi bức xúc, tuyên bố ngày livestream 3 lần sau khi xuất hiện clip fake "bị bắt vì liên quan đường dây mại dâm" Dù làm đám cưới đã lâu, thế nhưng cuộc sống của cặp đôi cô dâu 62 tuổi cùng chú rể 26 ở Cao Bằng vẫn còn đó những lời đàm tiếu dị nghị. Mới đây, một đoạn clip với nội dung chị Thu Sao bị bắt vì liên quan mại dâm đã bị kẻ ác ý tung lên mạng.

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