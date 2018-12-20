Người mẹ tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi đã tử vong. Trước đó, cháu bé đã uống 2 liều thuốc mua ở phòng khám tư.

Chiều nay (20/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai 4 tháng tuổi sau khi uống thuốc tại phòng khám tư.

Cụ thể, trưa 18/12, chị Nông Thị Hoàng Mỹ (SN 1993, tạm trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) thấy con trai nuôi Nông Đỗ Huy Phúc (4 tháng tuổi) quấy khóc, khó thở nên đưa bé đi khám bệnh tại phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Sen (thôn Plei Glung A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện).

Tại đây, bà Sen đã khám rồi cho thuốc về uống. Khoảng 11 giờ 15, cháu Phúc uống liều thuốc đầu tiên và sức khỏe vẫn bình thường. Đến 20 giờ 15 phút khi uống liều thứ 2 cháu bé quấy khóc dữ dội. Tuy nhiên chị Mỹ nghĩ con đang bị ốm nên mới có biểu hiện như thế, sau đó chị cho bé Phúc đi ngủ. Đến 4 giờ sáng hôm sau, khi tỉnh dậy chị Mỹ bàng hoàng phát hiện con trai đã tử vong nên trình báo Công an huyện Phú Thiện.

Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Sen - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, bà Sen cho biết cháu Phúc đến khám bệnh trong tình trạng khó thở, chướng bụng, bụng cao hơn ngực. Sau khi khám, bà đã kê đơn cho cháu Phúc gồm 2 gói L-Bio, 2 gói Edoz và 1 chai thuốc Motilium dặn về uống 1 liều rồi đưa đi bệnh viện để chữa trị ngay, không biết chị Mỹ có đưa cháu đi bệnh viện hay không. Đến sáng hôm sau thì nhận tin cháu bé đã chết.

Bà Nguyễn Thị Sen hiện đã nghỉ hưu, trước đây từng công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Thiện. Phòng khám bà Sen mở tại nhà hoạt động hợp pháp, có giấy phép do Sở Y tế cấp.

Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

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