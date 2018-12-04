Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Huế: Người nhà tiết lộ thông tin gây bức xúc

Xã hội 04/12/2018 20:29

Người nhà rất đau đớn, bức xúc trước cái chết của mẹ con sản phụ, mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Sáng nay (04/12), ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc bệnh viện huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận sự việc mẹ con sản phụ tử vong gây xôn xao dư luận.

Theo đó, chị N.T.T. (24 tuổi, trú thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhập viện chờ sinh tại Khoa Sản vào ngày 30/11. Tối 03/12, chị T. sinh được một bé trai nhưng cháu bé có biểu hiện bị ngạt, còn chị T. bị băng huyết nặng.

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, mẹ con chị T. được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong sau đó.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Huế: Người nhà tiết lộ thông tin gây bức xúc - Ảnh 1
Bệnh viện huyện Phú Lộc - Ảnh: Infonet

Người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con là do bác sĩ khoa sản của Bệnh viện huyện Phú Lộc không cho chuyển viện kịp thời theo yêu cầu.

Bà H. (dì của nạn nhân) kể lại, khi nhập viện chị T. có biểu hiện huyết áp cao, sức khỏe yếu. Đến ngày thứ 2 sau khi nhập viện, mẹ của chị T. có nói với bác sĩ là "nhà chỉ còn 2 mẹ con, để ở đây nếu có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi đâu". Tuy nhiên, bác sĩ nói đừng lo gì hết.

Cái chết của mẹ con chị T. khiến người thân vô cùng đau đớn, đồng thời bức xúc khi nghe tin Bệnh viện huyện Phú Lộc không cho chuyển lên tuyến trên để kịp thời cứu hai mẹ con, theo Infonet.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Huế: Người nhà tiết lộ thông tin gây bức xúc - Ảnh 2

Gia đình tổ chức hậu sự cho mẹ con sản phụ - Ảnh: Infonet

Anh L. (chồng sản phụ T.) mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước thông tin người nhà bức xúc vì cho rằng Bệnh viện huyện Phú Lộc tắc trách dẫn đến mẹ con sản phụ tử vong, ông Nguyễn Đình Lập cho biết sẽ kiểm tra sự việc.

Ông Hoàng Văn Đức – Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện huyện Phú Lộc đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế.

Sở Y tế đã cử một Phó giám đốc chuyên môn cùng các phòng ban liên quan về Bệnh viện huyện Phú Lộc thẩm tra lại quy trình chuyên môn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường, bác sĩ bỏ thi thể thai nhi trong thùng giấy

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường, bác sĩ bỏ thi thể thai nhi trong thùng giấy

Mẹ con sản phụ nhập viện hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bất ngờ tử vong. Gia đình nạn nhân càng bức xúc khi thi thể thai nhi được các bác sĩ bỏ trong thùng giấy nằm dưới đất.

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