Theo đó, chị N.T.T. (24 tuổi, trú thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhập viện chờ sinh tại Khoa Sản vào ngày 30/11. Tối 03/12, chị T. sinh được một bé trai nhưng cháu bé có biểu hiện bị ngạt, còn chị T. bị băng huyết nặng.

Người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con là do bác sĩ khoa sản của Bệnh viện huyện Phú Lộc không cho chuyển viện kịp thời theo yêu cầu.

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, mẹ con chị T. được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong sau đó.

Bà H. (dì của nạn nhân) kể lại, khi nhập viện chị T. có biểu hiện huyết áp cao, sức khỏe yếu. Đến ngày thứ 2 sau khi nhập viện, mẹ của chị T. có nói với bác sĩ là "nhà chỉ còn 2 mẹ con, để ở đây nếu có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi đâu". Tuy nhiên, bác sĩ nói đừng lo gì hết.

Cái chết của mẹ con chị T. khiến người thân vô cùng đau đớn, đồng thời bức xúc khi nghe tin Bệnh viện huyện Phú Lộc không cho chuyển lên tuyến trên để kịp thời cứu hai mẹ con, theo Infonet.

Gia đình tổ chức hậu sự cho mẹ con sản phụ - Ảnh: Infonet

Anh L. (chồng sản phụ T.) mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước thông tin người nhà bức xúc vì cho rằng Bệnh viện huyện Phú Lộc tắc trách dẫn đến mẹ con sản phụ tử vong, ông Nguyễn Đình Lập cho biết sẽ kiểm tra sự việc.

Ông Hoàng Văn Đức – Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện huyện Phú Lộc đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế.

Sở Y tế đã cử một Phó giám đốc chuyên môn cùng các phòng ban liên quan về Bệnh viện huyện Phú Lộc thẩm tra lại quy trình chuyên môn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.