Hiện cơ quan Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một xác chết trong vali trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ việc người dân phát hiện một xác chết trong vali trên địa bàn.

Thi thể được phát hiện tại khu vực đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nam.

Xác chết trong vali được người dân phát hiện khi đi làm rẫy - Ảnh: NLĐ

Được biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (27/3), người dân đi làm rẫy bất ngờ phát hiện một chiếc vali bốc mùi hôi thối nên báo công an. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng xác định chiếc vali được quấn chặt bằng băng keo, tiếp theo là lớp ni lông và một chiếc chăn mỏng. Chiếc vali được ném vào trong bụi rậm nên bị cát bụi phủ lên. Khi mở ra, công an phát hiện bên trong chứa thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Hiện cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7/2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) phát hiện một vali màu đỏ trên sông Hàn. Sau khi kiểm tra bên trong, người dân nhìn thấy một thi thể bị cắt khúc nên báo với cơ quan công an.

