Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 nghi phạm.
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Sau vài giờ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali trôi trên sông Hàn, trưa 7/2 Công an Đà Nẵng đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này.
Cụ thể, theo thông tin trên Zing, nghi phạm được xác định là người Trung Quốc và cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này. Trong khi đó, nạn nhân là cô gái họ Bao (quê ở Côn Minh, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 12/2019. Tại cơ quan điều tra, nghi can đã nhận tội của mình.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào buổi sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục thì nhìn thấy một vali dạt sát vào bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên đến xem.
Sau khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện bên trong vali chứa thi thể bị cắt rời của một người phụ nữ trẻ. Sau đó, người dân tiếp tục phát hiện thêm phần đầu nổi trên sông phía bờ đông (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.