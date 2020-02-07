Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 nghi phạm.

Sau vài giờ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali trôi trên sông Hàn, trưa 7/2 Công an Đà Nẵng đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này.

Cụ thể, theo thông tin trên Zing, nghi phạm được xác định là người Trung Quốc và cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này. Trong khi đó, nạn nhân là cô gái họ Bao (quê ở Côn Minh, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 12/2019. Tại cơ quan điều tra, nghi can đã nhận tội của mình.

Nghi can trong vụ thi thể bị cắt rời tại Đà Nẵng gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua - Ảnh: Zing

Như thông tin trước đó đã đưa, vào buổi sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục thì nhìn thấy một vali dạt sát vào bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên đến xem.

Sáng nay, trong khi đi tập thể dục thì người dân phát hiện vali chứa thi thể của cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Chỉ sau vài giờ điều tra, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ được hung thủ - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện bên trong vali chứa thi thể bị cắt rời của một người phụ nữ trẻ. Sau đó, người dân tiếp tục phát hiện thêm phần đầu nổi trên sông phía bờ đông (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh hiện trường "vali chứa thi thể nữ giới không nguyên vẹn" nổi trên sông Hàn Sáng 7/2, người dân tá hỏa phát hiện 1 vali màu đỏ đang trôi trên sông Hàng dưới chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Một số người nghi ngờ mở vali ra thì phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều khúc bên trong, liền điện báo cơ quan chức năng.

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