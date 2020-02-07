Vụ thi thể cô gái bị cắt rời trong vali ở Đà Nẵng: Bắt giữ 1 nghi phạm

Xã hội 07/02/2020 14:40

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 nghi phạm.

Sau vài giờ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali trôi trên sông Hàn, trưa 7/2 Công an Đà Nẵng đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này.

Cụ thể, theo thông tin trên Zing, nghi phạm được xác định là người Trung Quốc và cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này. Trong khi đó, nạn nhân là cô gái họ Bao (quê ở Côn Minh, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 12/2019. Tại cơ quan điều tra, nghi can đã nhận tội của mình.

thi the bi cat roi 1
Nghi can trong vụ thi thể bị cắt rời tại Đà Nẵng gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua - Ảnh: Zing

Như thông tin trước đó đã đưa, vào buổi sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục thì nhìn thấy một vali dạt sát vào bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên đến xem.

thi the bi cat roi 2
Sáng nay, trong khi đi tập thể dục thì người dân phát hiện vali chứa thi thể của cô gái trẻ - Ảnh: Internet
thi the bi cat roi 3
Chỉ sau vài giờ điều tra, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ được hung thủ - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện bên trong vali chứa thi thể bị cắt rời của một người phụ nữ trẻ. Sau đó, người dân tiếp tục phát hiện thêm phần đầu nổi trên sông phía bờ đông (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh hiện trường "vali chứa thi thể nữ giới không nguyên vẹn" nổi trên sông Hàn

Hình ảnh hiện trường "vali chứa thi thể nữ giới không nguyên vẹn" nổi trên sông Hàn

Sáng 7/2, người dân tá hỏa phát hiện 1 vali màu đỏ đang trôi trên sông Hàng dưới chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Một số người nghi ngờ mở vali ra thì phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều khúc bên trong, liền điện báo cơ quan chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đà Nẵng án mạng nghiêm trọng Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản