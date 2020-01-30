Tại cơ quan điều tra, nghi phạm trong vụ giết người chôn xác tại Lào Cai đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tiết lộ nguyên nhân gây án.

Nhiều ngày qua, thông tin vụ giết người chôn xác tại Lào Cai nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra vào ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết) tại địa bàn xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, nạn nhân được xác định là T.T.L (24 tuổi, trú xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn). Nghi phạm là Triệu Ton Kiều (23 tuổi, có tên gọi khác là Triệu Nguyên Châu, người dân tộc Dao, trú thôn Khe Tào, xã Nậm Tha).

Nghi phạm trong vụ án giết người chôn xác tại Lào Cai bị bắt giữ tại Hà Nội sau 3 ngày gây án - Ảnh: Internet

Vào ngày 28/1, đối tượng Kiều đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo đó, vào ngày 25/1, sau khi uống rượu say Kiều rủ nạn nhân ra bờ suối xã Nậm Tha chơi.

Lúc này, Kiều nảy sinh ý nghĩ đồi bại với L. nên dùng vũ lực uy hiếp nạn nhân. Vì L. chống cự quyết liệt nên Kiều đã ra tay giết người. Sau khi nạn nhân tử vong, Kiều xâm hại tình dục rồi chôn thi thể để phi tang. Sau đó, Kiều đi xe máy về nhà lấy quần áo và 19 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 26/1, trong lúc đi ngang bờ suối ở thôn Khe Tào, người dân phát hiện một thi thể mới bị vùi bên bờ suối, thò cánh tay khỏi mặt đất nên đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

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