Không thấy chồng lên rẫy làm việc, người vợ đi tìm thì phát hiện chồng tử vong bất thường, thi thể cháy đen dưới hố rác.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều 2/1, chị Phan Thị Thu Hà (37 tuổi) đến vườn tiêu của gia đình tại thôn Phú Tín, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng (Bình Phước) để hái tiêu cùng chồng là anh Nguyễn Hoàng Huy (37 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Tuy nhiên, sau khi đến vườn tiêu thì chị Hà không thấy chồng mình đâu nên cùng người làm đi tìm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị phát hiện chồng tử vong bất thường, thi thể cháy đen dưới một hố rác trong vườn nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nơi chị Hà phát hiện chồng tử vong bất thường, thi thể cháy đen - Ảnh: Internet Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo thông tin chị Hà khai báo, trước khi xảy ra vụ việc anh Huy không có biểu hiện gì bất thường, vợ chồng sinh hoạt bình thường. Trước đó vào 5 giờ sáng cùng ngày, anh Huy đã mang theo cơm vào vườn hái tiêu. Lúc phát hiện sự việc, tại hiện trường ngoài chị Hà còn có người làm của gia đình là ông Tô Văn Sáu (sinh năm 1965, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, người dân tại Đắk Lắk cũng vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ trong vườn cà phê. Cụ thể vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 30/12/2019, trong lúc đi thăm rẫy cà phê, ông Nguyễn Quang Tân (trú thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) phát hiện một thi thể biến dạng, đang trong tình trạng phân hủy. Ngay sau đó người này đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân bị mất 1 bàn tay, quanh cổ có vết hằn, áo bị kéo lên ngực. Hiện trường người dân phát hiện thi thể chị H. - Ảnh: Internet Sau quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là N.T.T.H (22 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột), nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (con của ông Tân). Nghi phạm cùng hung thủ quen biết qua game online. Mặc dù đều đã có gia đình nhưng cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau. Sau đó, vì chị H. dùng clip ân ái đe dọa nên Hùng ra tay sát hại nạn nhân.

Cô gái trẻ bị sát hại, thi thể mất bàn tay ở Đắk Lắk: Nghi phạm là con chủ rẫy cà phê Liên quan đến vụ việc cô gái được phát hiện tử vong bất thường trong một rẫy cà phê ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-di-hai-tieu-vo-bang-hoang-phat-hien-thi-the-chong-chay-den-duoi-ho-rac-348048.html