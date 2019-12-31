Trong lúc đi thăm vườn cà phê, người dân tại Đắk Lắk phát hiện một phụ nữ tử vong bất thường, thi thể không nguyên vẹn.
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Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 30/12, ông Tạ Quang Tân (chủ rẫy cà phê tại thôn 22, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi thăm vườn thì ngửi thấy mùi hôi thối. Sau khi tìm, ông Tân phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường, thi thể không nguyên vẹn trong rẫy. Ngay sau đó, người này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân và điều tra vụ việc.
Theo thông tin trên Tuổi trẻ, nạn nhân bị lột trần áo, mất một bàn tay, cơ thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy thi thể nạn nhân có màu đen như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu bị cháy.
Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan chức năng nghi đây là một vụ án mạng. Bên cạnh đó, khu vực phát hiện thi thể là khu rẫy vắng nên chính quyền địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ cần thêm thời gian để nắm thêm thông tin vụ việc.
Sau khi nghe tin, nhiều gia đình có con bị mất tích, bỏ nhà đi đã tìm đến hiện trường để nhận dạng thi thể. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.