Trong lúc đi thăm mộ, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong, thi thể đang trong tình trạng phân hủy tại nghĩa trang.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (27/12), người dân đi thăm mộ tại nghĩa trang thuộc địa bàn phường Phú Hài, TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Theo thông tin trên Zing, nạn nhân khoảng 40 tuổi, trên người mặc áo thun, quần jeans màu đen, nằm giữa các ngôi mộ. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đi viếng mộ, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường, thi thể phân hủy tại nghĩa trang - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tại Đà Lạt cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể vào ngày 12/11, người dân đi thăm mộ phát hiện thi thể của một người đàn ông tử vong bất thường tại nghĩa trang Cao Thắng (phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Khi được phát hiện, nạn nhân mặc quần áo của bệnh viện.

Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông mặc áo bệnh nhân tử vong tại nghĩa trang Đà Lạt - Ảnh: Internet

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Đống (sinh năm 1969, ngụ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, ông Đống đang điều trị bệnh gan tại bệnh viện. Vào ngày 20/9, ông Đống bỏ đi. Người nhà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.

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