Đến nhà, bà L. phát hiện vợ chồng con trai tử vong bất thường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đình Dũng, Trưởng công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng. Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.P (sinh năm 1990) và vợ là L.T.O (sinh năm 1994).

Cụ thể, vào sáng nay (16/12), bà L. (mẹ anh P.) không thấy con trai đưa cháu nội đi học nên đến tìm. Khi đến nơi, bà L. bàng hoàng phát hiện vợ chồng con trai đã tử vong.

Cặp vợ chồng được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng vào sáng 16/12 - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, anh P. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò của gia đình. Còn chị O. tử vong trên giường ngủ.

Tại địa phương, vợ chồng anh P. đã có 2 đứa con (con lớn 4 tuổi, con nhỏ 2 tuổi). Thường ngày vợ chồng anh P. gửi con cho ông bà nội rồi đi làm thuê ở TP. Hà Tĩnh. Cả hai được nhận xét là người hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai vợ chồng tử vong bất thường ở nhà riêng tại Thanh Hóa

Cách đây không lâu tại Thanh Hóa cũng vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ ngày 28/11, người dân tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (Thanh Hóa) phát hiện một cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng siết cổ vợ rồi tự tử - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là anh N.V.T (sinh năm 1993) và vợ là chị Đ.T.T (sinh năm 1995). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên anh T. đã dùng dây điện siết cổ vợ đến chết rồi tự sát.

Được biết cả hai đã có 2 con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, các con của vợ chồng anh T. được gửi ở nhà ông bà ngoại. Bình thường, chị T. làm công nhân còn người chồng làm nghề tự do.

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