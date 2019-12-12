Chồng phóng hỏa khiến cả nhà 4 người tử vong ở Lâm Đồng: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Xã hội 12/12/2019 16:08

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, người chồng đã dùng xăng phóng hỏa khiến cả 4 người tử vong. Hàng xóm phát hiện vụ việc nhưng vì cửa khóa trái nên không vào được.

Hôm nay (12/12), trao đổi với báo chí, Đại tá Đào Ngọc Cần, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ cháy nhà khiến 4 người chết thương tâm xảy ra vào tối 10/12 tại thị trấn Đạ Tẻh. Theo đó, cơ quan chức năng xác định chính người chồng đã dùng xăng phóng hỏa

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Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng dùng xăng phóng hỏa khiến cả 4 người tử vong - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là K’Nhân (23 tuổi), Tô Thị Hiền (vợ của K'Nhân, 34 tuổi), bé Ka Mộc Trà (3 tuổi), bé Ka Thảo Nguyên (3 tháng tuổi, cùng là con của K'Nhân và chị Hiền). Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy căn phòng ngủ của gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin trên Người lao động, trong phòng ngủ, lực lượng công an thu giữ được một can nhựa cháy dở, một hộp quẹt gas, một ít sản phẩm cháy có mùi hôi của dầu hỏa.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định K’Nhân là người đã gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo đó, người chồng tự khóa cửa, tưới dầu hỏa lên người và lên giường rồi đốt. Trước đó, K’Nhân đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã to tiếng với vợ sau khi đi uống rượu về. 

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Phát hiện sự việc, hàng xóm đã đến giúp đỡ nhưng vì cửa khóa trái nên không thể vào trong - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 10/12, người dân sống tại tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh đang xem bóng đá thì phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà chị Hiền. Hàng xóm đã nhanh chóng đến giúp nhưng vì cửa khóa trái nên không thể vào trong. Nhận được tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

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Từ khóa:   Lâm Đồng mâu thuẫn gia đình hỏa hoạn nghiêm trọng

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