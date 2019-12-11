Vụ cháy nhà ở Cà Mau vào rạng sáng nay (11/12) khiến một bé gái lớp 7 tử vong, 12 căn nhà bị thiêu rụi. Được biết cha mẹ nạn nhân đang đi làm ăn xa.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Chí Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo đó, vụ cháy nhà ở Cà Mau khiến một bé gái 14 tuổi tử vong và thiêu rụi 12 căn nhà của người dân. Cụ thể vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại căn nhà của ông Đỗ Văn Hải (ngụ khóm 2, thị trấn Năm Căn) rồi nhanh chóng lan sang 11 căn nhà lân cận. Người dân đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Cà Mau khiến 12 căn nhà bị thiêu rụi, 1 bé gái tử vong - Ảnh: Internet Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường để phối hợp với người dân dập lửa. Sau 3 tiếng, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 12 căn nhà cấp 4 cùng toàn bộ hàng hóa và tài sản của người dân. Ngoài ra, vụ cháy còn khiến một bé gái tử vong thương tâm. Theo thông tin trên VnExpress, lúc xảy ra hỏa hoạn, người nhà tưởng rằng bé K.B.H (14 tuổi, đang là học sinh lớp 7) đã chạy ra ngoài. Đến khi không thấy H., mọi người mới chạy vào tìm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong đám cháy. Được biết cha mẹ của bé H. đang làm việc tại Bình Dương.

Vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một căn nhà bán tạp hóa - Ảnh: Internet Cũng theo nguồn tin trên, căn nhà của ông Hải cho người cháu thuê bán tạp hóa, chứa các vật dụng dễ cháy nên lửa tạo thành đám cháy lớn, lan sang những hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê rạp cưới… lân cận. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình các nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cháy nhà khiến 4 người tử vong Tối qua (10/12), tại Lâm Đồng cũng vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Cụ thể, khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, người dân sống tại tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh đang xem bóng đá thì phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà chị Tô Thị Hiền (34 tuổi). Ngay sau khi phát hiện vụ việc, hàng xóm nhanh chóng đến ứng cứu nhưng căn nhà bị khóa trái. Nhận được tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy, đưa các nạn nhân ra ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet Vụ hỏa hoạn khiến bé Ka Mộc Trà (2 tuổi) tử vong tại chỗ, chị Hiền cùng chồng là K’Nhân (23 tuổi) và Ka Thảo Nguyên (hơn 3 tháng) bị bỏng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến rạng sáng nay 3 nạn nhân cũng đã tử vong tại bệnh viện. Được biết trước khi xảy ra vụ việc, K’Nhân xảy ra mâu thuẫn với vợ sau khi uống rượu về. Cãi nhau xong, người này mang xăng vào phòng ngủ, tưới lên mình và giường rồi châm lửa đốt khiến cả 4 người trong gia đình gặp nạn.

Hỏa hoạn lúc rạng sáng, 2 phụ nữ và 1 cháu bé tử vong thương tâm ở Sài Gòn Vụ hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong thương tâm trong căn phòng 16 mét vuông tại tầng trệt. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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