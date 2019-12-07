Vụ hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong thương tâm trong căn phòng 16 mét vuông tại tầng trệt. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Cao Quốc Bình, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP. HCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay (7/12). Vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy lớn tại căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát nên xông vào dập lửa. Tuy nhiên căn nhà đã khóa trái nên người dân không thể vào trong giúp đỡ.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin từ người dân, Công an quận 7 đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy TP. HCM, điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, cảnh sát phát hiện 3 người tử vong trong căn phòng rộng 16 mét vuông tại tầng trệt. Nạn nhân gồm 2 phụ nữ và 1 trẻ em. Bên cạnh đó còn có nhiều tài sản khác bị thiêu rụi. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

3 bà cháu tử vong trong hỏa hoạn ở Hà Nội

Cách đây ít ngày, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 bà cháu tử vong. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 1/12, tại ngôi nhà số 22, hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) người dân nhìn thấy đám cháy bốc lên.

Vụ hỏa hoạn tại Hà Nội khiến 3 bà cháu tử vong - Ảnh: Internet

Người dân cố gắng xông vào dập lửa nhưng không thành vì cửa khóa trái nhiều lớp. Đến khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì cả 3 bà cháu đều đã tử vong.

3 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng: Hé lộ nguyên nhân Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 3 bà cháu tử vong tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng.

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