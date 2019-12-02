Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 3 bà cháu tử vong tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng.
- 3 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng, hàng xóm bất lực vì cửa khóa nhiều lớp
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Thông tin 3 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận suốt nhiều giờ qua. Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) cho biết các nạn nhân tử vong do ngạt khói.
Theo thông tin trên Dân Việt, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Được biết, nơi xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, căn nhà cũng được quây kín bằng tôn, khung sắt nên các nạn nhân rất khó thoát ra ngoài. Đồng thời, việc chữa cháy cũng gặp khó khăn.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 4 giờ 30 sáng 1/12, tại ngôi nhà số 22, hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong.
Các nạn nhân bao gồm: Bà P.T.K.T (60 tuổi), T.T.D (8 tuổi) và H.A.V (9 tuổi). Được biết D. và V. là cháu của bà T.
Theo chia sẻ của người dân xung quanh, vào thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người nhìn thấy khói bốc lên từ tầng 1 ngôi nhà nên chạy đến giúp đỡ. Tuy nhiên, vì căn nhà khóa kín nhiều lớp nên họ không thể vào trong cứu người. Đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường thì cả 3 bà cháu đã tử vong.