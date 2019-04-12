Kinh hoàng: Cháy nhà xưởng lúc rạng sáng khiến ít nhất 8 người tử vong, thiêu rụi nhiều tài sản

Xã hội 12/04/2019 09:31

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào rạng sáng 12/4 khiến ít nhất 8 người tử vong, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.

Sáng nay (12/4), trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong.

Theo thông tin từ Dân trí, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xưởng sản xuất nhựa, chuyên làm thùng đựng rác cho công ty môi trường nằm trên đường Cương Kiên, thuộc Khu đô thị mới Vinaconex 3 đột nhiên bốc cháy.

Sau đó lửa lan rộng, thiêu rụi thêm 3 khu nhà xưởng khác bao gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh, Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan và một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1000m2.

Kinh hoàng: Cháy nhà xưởng lúc rạng sáng khiến ít nhất 8 người tử vong, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng nay - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau 4 tiếng đồng hồ, các chiến sĩ cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này. 

Sau khi phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa về Bệnh viện 198, công an thành phố tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân nạn nhân.

Kinh hoàng: Cháy nhà xưởng lúc rạng sáng khiến ít nhất 8 người tử vong, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 2
Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Trong trường hợp không thể nhận dạng được, cơ quan chức năng phải tiến hành xét nghiệm ADN để người nhà đưa về chôn cất.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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