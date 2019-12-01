Vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong: Nghẹn lòng cảnh các nạn nhân nằm đè lên nhau trên gác xép

Xã hội 01/12/2019 18:20

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong. Cảnh tượng các nạn nhân nằm đè lên nhau trên gác xép khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (1/12), vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại căn nhà số 22, hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến 3 bà cháu tử vong. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy.

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Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 3 bà cháu tử vong - Ảnh: Internet

Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội được xác định là bà P.T.K.T (60 tuổi), T.T.D (8 tuổi) và H.A.V (9 tuổi). Được biết D. và V. là cháu của bà T.

Theo lời kể của một số hàng xóm của bà T., nạn nhân là tổ trưởng tổ dân phố, có cuộc sống khá khép kín. Tối qua (30/11), gia đình tổ chức sinh nhật cho bà T. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bé D. và V. được bố mẹ cho ở lại với bà một đêm. 

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Người dân phát hiện đám cháy nhưng không thể vào nhà vì cửa khóa kín - Ảnh: Internet

Khi nhìn thấy đám cháy và nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, hàng xóm đến giúp đỡ nhưng vì cửa khóa kín nên mọi người không thể vào trong. Sau khi lực lượng cứu hỏa vào được bên trong thì toàn bộ phần gác lửng nơi 3 bà cháu nằm ngủ đã cháy rụi. Thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng cháy đen.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, khi mọi người tiếp cận được hiện trường thì phát hiện thi thể của 3 bà cháu nằm đè lên nhau tại khu vực gác xép. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến vụ việc không khỏi đau lòng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

3 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng, hàng xóm bất lực vì cửa khóa nhiều lớp

3 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng, hàng xóm bất lực vì cửa khóa nhiều lớp

Vụ hỏa hoạn vào rạng sáng nay (1/12) khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm. Hàng xóm phát hiện nhưng không thể cứu vì cửa khóa nhiều lớp.

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