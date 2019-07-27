Vụ cháy phòng trọ vào chiều qua khiến hai bé trai chết ngạt ở Sài Gòn. Hai nạn nhân chỉ mới 8 tuổi và 5 tuổi.

Chiều qua (26/7), trên đường Tô Ngọc Vân, thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hai bé trai chết ngạt ở Sài Gòn. Nạn nhân trong vụ việc này là bé P.P. (8 tuổi, quê Ninh Thuận) và G.H. (5 tuổi, quê Nam Định).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống tại khu nhà trọ trên đường Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) hốt hoảng phát hiện khói phát ra nghi ngút từ một căn phòng trọ khóa trái.

Căn phòng trọ cháy khiến hai đứa trẻ tử vong thương tâm - Ảnh: Tổ quốc

Ngay sau đó, người dân sống gần khu vực đó đã hô hoán, tập trung chạy tới tìm cách phá cửa để dập lửa. Sau khi ngọn lửa được khống chế, mọi người vào được bên trong thì bàng hoàng nhìn thấy hai bé trai nằm bất động trên gác. Người dân nhanh chóng sơ cứu và đưa hai bé đi bệnh viện nhưng cả hai đã tử vong.

Theo thông tin người dân sống trong khu trọ chia sẻ trên Tổ quốc, cả hai bé đều sống trong khu trọ đó. Vì có việc bận nên bố bé H. đã mang con sang gửi nhà hàng xóm để chơi với bé P. Tuy nhiên, vì có việc nên người thân của bé P. đã khóa cửa, để hai bé trong phòng chơi với nhau. Không ai ngờ rằng căn phòng bốc cháy khiến cả hai bé tử vong.

Nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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