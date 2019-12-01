Vụ hỏa hoạn vào rạng sáng nay (1/12) khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm. Hàng xóm phát hiện nhưng không thể cứu vì cửa khóa nhiều lớp.
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Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, tại ngôi nhà số 22, hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 bà cháu tử vong.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân sống trong khu phố phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một ngôi nhà và nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì không thể mở cửa vì ngôi nhà khóa trái.
Theo chia sẻ của người dân xung quanh trên Zing, vào rạng sáng nay mọi người nhìn thấy khói bốc lên từ tầng 1 ngôi nhà và nghe tiếng kêu cứu của 3 bà cháu nên chạy đến xem, giúp đỡ dập lửa. Tuy nhiên, vì cửa bên trong khóa nhiều lớp nên mọi người không thể vào nhà. Đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường và dập được đám cháy thì cả 3 nạn nhân đã tử vong.
Kết quả điều tra ban đầu xác định danh tính 3 nạn nhân bao gồm: Bà P.T.K.T (60 tuổi), T.T.D (8 tuổi) và H.A.V (9 tuổi). Được biết D. và V. là cháu ngoại của bà T.
Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.