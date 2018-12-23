Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân thứ 7 trong vụ cháy nhà hàng ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sáng nay (23/12), anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1994, ngụ tại thị xã Long Khánh) đã qua đời. Anh là nạn nhân thứ 7 thiệt mạng trong vụ cháy nhà hàng quán ăn Ruby trên đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh xảy ra vào ngày 21/12 vừa qua.

Nhà hàng Ruby không có cửa sau nên các nạn nhân bị kẹt lại bên trong - Ảnh: Internet

Được biết, nhà hàng Ruby do ông Phạm Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1983) xây được khoảng một tháng. Nhà hàng được thiết kế theo dạng ống, khép kín, cách âm để chơi nhạc DJ như quán bar.

Vào ngày xảy ra sự việc, ông Duy thuê nhóm thợ đến sữa chữa, nâng cấp nhà hàng. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội. Vì cửa phía trước đóng chặt, phía sau lại không có lối thoát nên chủ nhà hàng cùng một số người bị mắc kẹt bên trong.

7 nạn nhân xấu số bao gồm chủ quán, 3 nhân viên quán và 3 công nhân sửa chữa - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực Long Khánh điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 60 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Sau khi dập lửa, cơ quan chức năng phát hiện 7 người mắc kẹt bên trong (trong đó có chủ nhà hàng).

Khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, 6 nạn nhân đã tử vong do bỏng và ngạt khí. Nạn nhân còn lại được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị nhưng không qua khỏi.

Được biết việc sửa chữa nhà hàng chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng. Nơi này cũng chưa được cấp giấy chứng nhận phòng chống cháy nổ.

Vụ cháy nhà hàng 6 người chết: Các nạn nhân không có lối thoát Đến 23h ngày 21/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 6 người thiệt mạng, một người bị thương nặng xảy ra chiều cùng ngày.

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