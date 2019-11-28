Đôi vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng. Trước đó, người chồng đã gọi điện cho anh trai và nói lời từ biệt.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Hữu Huy, Phó chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận tại địa phương vừa phát hiện một cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh N.V.T (27 tuổi) và vợ là chị Đ.T.T (24 tuổi, cùng ngụ thôn 4, xã Yên Thịnh). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 28/11, người thân đến nhà anh T. thì phát hiện cả hai vợ chồng đều đã tử vong. Anh T. chết trong tư thế treo cổ còn người vợ gục chết trên giường với nhiều vết thương trên cổ.

Gia đình phát hiện cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Zing, trước đó anh T. có gọi điện thoại cho người anh trai sống gần đó và nói “tạm biệt anh” rồi tắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành nên vợ chồng người anh trai đã đến nhà anh T. và phát hiện vụ án mạng đau lòng. Tại hiện trường, người thân không tìm thấy thư tuyệt mệnh của 2 vợ chồng.

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng anh T. có 2 con nhỏ, người vợ làm công nhân còn anh T. làm nghề tự do. Vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 đứa con nhỏ được gửi ở nhà ông bà ngoại.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng thương tâm. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa xác định đây là vụ án mạng hay tự tử.

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