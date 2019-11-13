Đà Lạt: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông mặc áo bệnh nhân trên ngôi mộ ở nghĩa trang

Xã hội 13/11/2019 16:54

Trong lúc đi viếng mộ, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong, thi thể nằm trên một ngôi mộ ở nghĩa trang.

Vào chiều qua (12/11), một nhóm người đi viếng mộ người thân tại nghĩa trang Cao Thắng (phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thì phát hiện một người đàn ông tử vong, thi thể phân hủy gần hết. 

Theo thông tin trên Vietnamnet, danh tính nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Đống (sinh năm 1969, ngụ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Cũng theo nguồn tin trên, khi được phát hiện, nạn nhân mặc quần áo của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

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Người đàn ông tử vong, thi thể bốc mùi trên ngôi mộ - Ảnh: Internet

Theo lời kể của người nhà, ông Đống đang điều trị bệnh gan tại bệnh viện. Vào ngày 20/9 vừa qua, ông Đống đã bỏ đi. Người nhà cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy.

Sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh lục bình

Mới đây, tại Kiên Giang người dân cũng vừa phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới kênh lục bình. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 - 50 tuổi. 

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Thi thể người đàn ông trương sình dưới kênh lục bình - Ảnh: Internet

Cụ thể vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 11/11, người dân đi câu cá trên kênh lục bình nằm cặp Quốc lộ 61, đoạn thuộc địa bàn ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước, bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó người dân địa phương đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Hòa đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành vớt xác, khám nghiệm tử thi. Được biết người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã tử vong khoảng 5 ngày, thi thể biến dạng và trương sình.

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