Thợ hồ bị xe đưa rước học sinh tông tử vong ở Sài Gòn: Đau lòng cảnh người vợ khóc ngất cạnh thi thể chồng

Xã hội 21/10/2019 16:15

Trên đường đi làm, người thợ hồ gặp tai nạn thương tâm do va chạm với xe đưa rước học sinh. Chứng kiến cảnh người vợ khóc cạnh thi thể chồng, ai nấy đều xót xa.

Hôm nay (21/10), Công an quận 9, TP. HCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Trương Văn Minh (47 tuổi, ngụ quận 9, làm thợ hồ).

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày anh Minh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) theo hướng từ ngã tư Thủ Đức về ngã 3 Mỹ Thành. Khi đi đến đoạn gần cầu vượt Lê Văn Việt, xe máy của anh Minh xảy ra va chạm với xe đưa đón học sinh chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy văng xa khoảng 20m. 

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến anh Minh tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được hung tin, vợ nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh chị khóc ngất bên thi thể chồng, nhiều người không khỏi xúc động. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

tai nan thuong tam 2

Người vợ khóc ngất khi đến hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây không lâu tại Long An cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10/10, bà T. (55 tuổi, ngụ tỉnh Long An, lao công trong 1 công ty trên địa bàn) đạp xe về nhà thì gặp vũng nước lớn tại đường ĐT 824 (đoạn thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Đức Hòa). Vì né vũng nước, bà T. ngã ra đường và bị xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân gặp nạn khi đang trên đường về ăn cơm với gia đình. Mặc dù nơi làm việc ở khá xa nhà nhưng mỗi trưa bà T. đều đạp xe về nhà để ăn cơm cùng các con. 

tai nan thuong tam 5
Người mẹ gặp tai nạn trên đường về ăn trưa với các con - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh các con của bà T. gào khóc, gọi mẹ về ăn cơm, ai nấy đều không khỏi ngậm ngùi. 

Long An: Thương tâm cảnh các con khóc ngất bên thi thể mẹ bị xe bồn cán chết trên đường về ăn cơm trưa

Long An: Thương tâm cảnh các con khóc ngất bên thi thể mẹ bị xe bồn cán chết trên đường về ăn cơm trưa

Vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ tử vong trên đường về nhà ăn cơm. Chứng kiến cảnh các con của nạn nhân gào khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ai nấy đều xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản