Trên đường đi làm, người thợ hồ gặp tai nạn thương tâm do va chạm với xe đưa rước học sinh. Chứng kiến cảnh người vợ khóc cạnh thi thể chồng, ai nấy đều xót xa.

Hôm nay (21/10), Công an quận 9, TP. HCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Trương Văn Minh (47 tuổi, ngụ quận 9, làm thợ hồ).

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày anh Minh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) theo hướng từ ngã tư Thủ Đức về ngã 3 Mỹ Thành. Khi đi đến đoạn gần cầu vượt Lê Văn Việt, xe máy của anh Minh xảy ra va chạm với xe đưa đón học sinh chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy văng xa khoảng 20m.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến anh Minh tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được hung tin, vợ nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh chị khóc ngất bên thi thể chồng, nhiều người không khỏi xúc động. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Người vợ khóc ngất khi đến hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây không lâu tại Long An cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10/10, bà T. (55 tuổi, ngụ tỉnh Long An, lao công trong 1 công ty trên địa bàn) đạp xe về nhà thì gặp vũng nước lớn tại đường ĐT 824 (đoạn thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Đức Hòa). Vì né vũng nước, bà T. ngã ra đường và bị xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân gặp nạn khi đang trên đường về ăn cơm với gia đình. Mặc dù nơi làm việc ở khá xa nhà nhưng mỗi trưa bà T. đều đạp xe về nhà để ăn cơm cùng các con.

Người mẹ gặp tai nạn trên đường về ăn trưa với các con - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh các con của bà T. gào khóc, gọi mẹ về ăn cơm, ai nấy đều không khỏi ngậm ngùi.

Long An: Thương tâm cảnh các con khóc ngất bên thi thể mẹ bị xe bồn cán chết trên đường về ăn cơm trưa Vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ tử vong trên đường về nhà ăn cơm. Chứng kiến cảnh các con của nạn nhân gào khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ai nấy đều xót xa.

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