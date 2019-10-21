Trên đường đi làm, người thợ hồ gặp tai nạn thương tâm do va chạm với xe đưa rước học sinh. Chứng kiến cảnh người vợ khóc cạnh thi thể chồng, ai nấy đều xót xa.
- Quặn lòng đám tang 3 người chết trong xe Mercedes dưới kênh nước, người mẹ khóc ngất bên linh cữu các con
- Cảnh tượng đau lòng: Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai 19 tuổi tử vong sau tai nạn
Hôm nay (21/10), Công an quận 9, TP. HCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Trương Văn Minh (47 tuổi, ngụ quận 9, làm thợ hồ).
Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày anh Minh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) theo hướng từ ngã tư Thủ Đức về ngã 3 Mỹ Thành. Khi đi đến đoạn gần cầu vượt Lê Văn Việt, xe máy của anh Minh xảy ra va chạm với xe đưa đón học sinh chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy văng xa khoảng 20m.
Ngay khi nhận được hung tin, vợ nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh chị khóc ngất bên thi thể chồng, nhiều người không khỏi xúc động. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.
Cách đây không lâu tại Long An cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10/10, bà T. (55 tuổi, ngụ tỉnh Long An, lao công trong 1 công ty trên địa bàn) đạp xe về nhà thì gặp vũng nước lớn tại đường ĐT 824 (đoạn thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Đức Hòa). Vì né vũng nước, bà T. ngã ra đường và bị xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân gặp nạn khi đang trên đường về ăn cơm với gia đình. Mặc dù nơi làm việc ở khá xa nhà nhưng mỗi trưa bà T. đều đạp xe về nhà để ăn cơm cùng các con.
Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh các con của bà T. gào khóc, gọi mẹ về ăn cơm, ai nấy đều không khỏi ngậm ngùi.