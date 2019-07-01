Khi được phát hiện, cụ bà tử vong đã nhiều ngày, cơ thể trương phình, bốc mùi hôi thối.

Sáng nay (1/7), người dân ở khối 8 (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bàng hoàng phát hiện cụ bà tử vong trong nhà nhiều ngày nhưng không ai hay biết. Nạn nhân là cụ Nguyễn Thị Nhí (80 tuổi).

Theo đó, vào buổi sáng cùng ngày người dân đến gần nhà bà Nhí thì nghe mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người mở cửa vào nhà thì phát hiện cụ đã tử vong, cơ thể trương phình, bốc mùi hôi thối và có dấu hiệu bị phân hủy. Mọi người cho rằng cụ Nhí có thể đã tử vong trước đó khoảng 2 – 3 ngày. Ngay sau đó, hàng xóm đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngôi nhà người dân phát hiện cụ bà tử vong sau nhiều ngày - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam cho biết tại địa phương, cụ Nhí thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình trong ngôi nhà nhân đạo. Sau khi nhận được tin bà cụ tử vong, chính quyền địa phương đã kết hợp với người dân tổ chức tang lễ cho cụ theo phong tục địa phương.

Cụ bà tâm thần tử vong trong nhà, 2 con ở cùng không hay

Cách đây không lâu, khi đến nhà bà Bùi Thị Thúy (57 tuổi, ngụ phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) người dân phát hiện trong nhà có mùi hôi bất thường. Vào kiểm tra, mọi người phát hiện bà Thúy tử vong.

Khi bà Thúy chết, hai con bà có mặt ở nhà nhưng không biết gì - Ảnh: Internet

Được biết bà Thúy có hoàn cảnh vô cùng éo le, chồng chết sớm để lại hai người con. Nhiều năm nay, bà Thúy phải sống nhờ tiền trợ cấp vì mắc bệnh trầm cảm nặng, hai con cũng có vấn đề về thần kinh. Vào thời điểm bà Thúy tử vong, các con của bà đều ở trong nhà nhưng không biết gì. Người thân cho biết tối 24/6, họ vẫn đem cơm qua cho 3 mẹ con bà Thúy nhưng đến tối hôm sau thì nhận được tin bà tử vong.

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