Xúc động cảnh người dân mang ô che thi thể nữ sinh 20 tuổi bị xe tải cán chết tại Sài Gòn

Xã hội 04/11/2019 17:34

Vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái 20 tuổi tử vong trên đường phố Sài Gòn. Sau tai nạn, người dân mang ô ra che thi thể nạn nhân.

Khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay (4/11), trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cô gái tử vong.

Vào thời điểm trên, nữ sinh 20 tuổi lái xe máy di chuyển trên đường Phạm Văn Bạch, hướng từ Quang Trung đi Trường Chinh. Khi chạy đến khu vực 129 Phạm Văn Bạch, xe máy xảy ra va chạm với chiếc xe tải mang biển số 51C-515.87 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

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Vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh 20 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, nạn nhân là người Hưng Yên, hiện đang là sinh viên tại một trường đại học tại TP. HCM. Sau vụ tai nạn, chiếc xe tải chạy thêm một đoạn thì dừng lại, tài xế sau đó đã rời khỏi hiện trường. Tại khu vực xảy ra tai nạn, người dân đã mang ô ra che nắng cho thi thể nạn nhân. 

Nhận được thông tin từ người dân, công an quận Tân Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn.

Nữ sinh cấp 3 tử vong trên đường đi bưng tráp về

Hôm nay, tại Thanh Hóa cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh THPT tử vong, một nam thanh niên bị thương nặng.

Vào khoảng 11 giờ 15 phút, đôi nam nữ chạy xe máy (chưa có biển kiểm soát) di chuyển trên QL1A, theo hướng Nam – Bắc. Khi chạy đến khu vực cổng bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải cùng chiều. 

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Nữ sinh cấp 3 tử vong trên đường đi bưng tráp về - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ trên xe máy ngã ra đường, cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng. Được biết 2 nạn nhân là học sinh của một trường THPT. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt đối tượng gây tai nạn khiến cụ ông tử vong rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng gây tai nạn khiến cụ ông tử vong rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn khiến ông lão U80 tuổi tử vong, Giáp rời khỏi hiện trường. Công an trích xuất camera bắt giữ người gây ra vụ tai nạn một tuần sau đó.

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Từ khóa:   TP.HCM tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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