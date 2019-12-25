Vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ. Sau khi hay tin, người bố nhanh chóng có mặt, khóc ngất bên thi thể con.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút hôm qua (24/12), tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh 15 tuổi tử vong. Nạn nhân là em N.T.Q (học sinh lớp 10 trường THPT Einstein Hải Phòng). Vào thời điểm trên, Q. đang trên đường đến trường học ca chiều. Khi chỉ còn cách trường 100m, xe của em bị cuốn vào gầm xe tải chạy cùng hướng. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong - Ảnh: Internet Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã báo cho nhà trường. Sau đó, ban giám hiệu trường đã liên hệ với người thân của nạn nhân. Nhận được tin, bố của Q. đã nhanh chóng có mặt. Vừa đến hiện trường, người bố đau đớn khóc ngất, ngã quỵ bên thi thể con gái. Nhận được tin con gái gặp nạn, người bố ngã quỵ, khóc ngất tại hiện trường - Ảnh: Internet Vào thời điểm xảy ra sự việc, Q. đi xe máy điện theo hướng từ Lê Thánh Tông vào đường Nguyễn Trãi. Theo thông tin trên Người đưa tin, có thể nữ sinh Q. lái xe tránh đống cát trước mặt dẫn đến ngã và bị cuốn vào gầm xe tải. Sau tai nạn, người dân xung quanh đã có mặt để thu dọn những vật liệu nằm ngoài đường.

Nữ sinh 20 tuổi bị xe cán tử vong trên đường đi học Cũng trong hôm qua, tại Đà Nẵng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh 20 tuổi tử vong. Khu vực xảy ra vụ tai nghiêm trọng khiến nữ sinh 20 tuổi tử vong trên đường đi học - Ảnh: Internet Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nữ sinh V.T.M.D (20 tuổi, quê ở xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) chạy xe đi học. Khi chạy đến ngã tư Nguyễn Đức Trung - Điện Biên Phủ thì xe của D. xảy ra va chạm với xe chở rác. Vụ va chạm khiến nạn nhân văng ra đường bị thương nặng. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 13 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Thương tâm: Nữ sinh 20 tuổi tử vong dưới gầm xe chở rác trên đường đi học Trên đường đi học, nữ sinh 20 tuổi gặp tai nạn thương tâm. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe chở rác hoảng sợ bỏ lại xe đến công an đầu thú.

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