Thương tâm: Nữ sinh 20 tuổi tử vong dưới gầm xe chở rác trên đường đi học

Xã hội 24/12/2019 15:41

Trên đường đi học, nữ sinh 20 tuổi gặp tai nạn thương tâm. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe chở rác hoảng sợ bỏ lại xe đến công an đầu thú.

Hôm nay (24/12), Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh tử vong dưới gầm xe chở rác.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa 23/12, chiếc xe chở rác thải của Xí nghiệp vận chuyển (trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) do tài xế Lê Lâm (sinh năm 1976, ngụ phường An Khê, quận Thanh Kê, Đà Nẵng) điều khiển chạy từ đường Nguyễn Đức Trung ra đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

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Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh viên 20 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến ngã tư Nguyễn Đức Trung - Điện Biên Phủ, xe chở rác bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy của nữ sinh V.T.M.D (20 tuổi, quê ở xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). 

Vụ tai nạn giao thông khiến D. và xe máy bị cuốn vào xe chở rác sau đó văng ra đường. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vì thương tích quá nặng nên D. đã tử vong vào lúc 13h.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, D. đang là sinh viên của một trường cao đẳng tại Đà Nẵng. Trước khi xảy ra sự việc, D. vừa ăn cơm xong, rời nhà trọ đến trường thì gặp nạn. 

Nữ sinh lớp 10 tử vong trên đường đi học 

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh lớp 10 tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 21/12, em N.N.N.Q (16 tuổi, học sinh của một trường THPT ở TP.HCM) lái xe máy đi học theo hướng từ đường Độc Lập ra cầu vượt Sóng Thần. Khi xe chạy đến khu vực dưới gầm cầu vượt thì bị xe tải chạy cùng chiều đang ôm cua tông trúng, cán qua người tử vong tại chỗ. 

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Nữ sinh lớp 10 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học - Ảnh: Internet

Sau tai nạn, xe máy của nạn nhân bị kéo lê trên đường, thi thể nằm trước đầu xe tải. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hương nghẹn ngào tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chị quyết định hiến lại mô tạng của con để đổi lại sự sống cho nhiều người khác.

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