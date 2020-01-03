Bực tức vì khi đi thăm mà con không chịu hôn cùng với mâu thuẫn trong lúc cãi vã, Thành ra tay sát hại vợ cũ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Võ Tấn Thành (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Thu Hiền (25 tuổi, vợ cũ của Thành). Được biết Thành và nạn nhân chỉ vừa mới ly hôn, cặp đôi có con gái chung 4 tuổi. Thành ra tay sát hại vợ cũ vì mâu thuẫn trong lúc thăm con. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 1/1, Thành đến nhà chị Hiền tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng để thăm con. Lúc này, chị Hiền không có nhà. Khi Thành ôm con gái định hôn thì cô bé đẩy ra nói là “mẹ không cho hôn ba”.

Chỉ vì câu nói của con gái 4 tuổi, Thành ra tay sát hại vợ cũ dã man - Ảnh: Internet Đến chiều cùng ngày, khi chị Hiền về thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vì không kiềm chế được tức giận nên Thành đã xuống bếp lấy con dao chém nhiều nhát vào người vợ cũ. Chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục dùng kéo đâm tiếp cho đến khi nạn nhân gục xuống đất. Sau khi giết vợ cũ, đối tượng chạy vào lô cao su tẩu thoát. Về phần nạn nhân, mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã tử vong. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.

Sau đó đối tượng Thành đã bị Công an huyện Dầu Tiếng bắt khi đang lẩn trốn tại nông trường cao su thuộc xã An Lập. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Năm ngoái, tại Yên Bái cũng đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng vì mâu thuẫn hậu ly hôn. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Hải Long (48 tuổi, ngụ đường Chu Văn An, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và chị Nguyễn Thị Quyên (43 tuổi, ngụ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là vợ chồng nhưng đến năm 2017 thì ly hôn. Tòa tuyên chị Quyên được nuôi con trai thứ 2 là Nguyễn Phú Vinh (sinh năm 2011). Cho rằng vợ cũ cấm con trai liên lạc với mình nên Long đánh chết nạn nhân - Ảnh: Internet Đến khoảng 12 giờ ngày 26/10/2018, Long từ thành phố Lào Cai về thăm con trai và ở lại ngôi nhà là tài sản chung của hai vợ chồng. Đến ngày 28/10, sau khi Long đưa con trai đi học về thì xảy ra mâu thuẫn với chị Quyên. Đối tượng này cho rằng vợ cũ không cho con liên lạc và nhận bố. Trong lúc cãi nhau, Vinh dùng thớt đập vào đầu chị Quyên khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án xong, Long điều khiển xe máy về nhà cha mẹ ruột kể lại vụ việc rồi đến cơ quan công an đầu thú.

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